Si ispirano ai gestuelle di bellezza delle tradizioni antiche o a quelli delle più moderne Spa. I beauty tool anti ageing si utilizzano con le mani e si affiancano a quelli high tech

Non solo high tech. La skincare routine si arricchisce di nuovi dispositivi che svolgono un'azione anti age.

Massaggiatori, spazzole, roller o speciali strumenti che non sfruttano la tecnologia, come i beauty device high tech, ma il potere benefico dei materiali di cui sono composti e l'azione meccanica del movimento manuale sul viso.

Alcuni affondano le loro radici in antiche tradizioni.

Quella cinese nel caso del Gua Sha e dei Jade Roller, tools che utilizzano il potere stimolante e drenante della giada combinata al massaggio stimolante; quella ayurvedica indiana invece per quanto riguarda le spazzole esfolianti a secco.

Altri si ispirano ai trattamenti in istituto e utilizzano microaghi per aumentare la produzione di Collagene o mimano i gesti delle mani delle esperte visagiste.



In tutti i casi, i beauty device meccanici svolgono un'azione anti-età attraverso il massaggio e la gestualità che stimola i tessuti, migliora la circolazione, drena i liquidi che causano gonfiore e favorisce la produzione delle sostanze indispensabili per un maggior turgore della pelle.

Per questo motivo sono amatissimi da tutte coloro che desiderano un effetto lifting dei contorni del viso e maggiore luminosità e turgore.

E tutto ciò, senza doverli ricaricare con la corrente elettrica, ma semplicemente sfruttando il loro grande potenziale, unito ai corretti gesti di massaggio.

Curiose di scoprire i beauty tool anti ageing da inserire nella vostra beauty routine?

Un piccolo strumento da massaggio dal grande potere. Presenta 24 pietre contenenti quarzo tormalinato che energizzano e tonificano la pelle, con un effetto liftante. Si utilizza con movimenti rotatori ritmici.

Stimola la circolazione e il drenaggio linfatico, rivelando un incarnato luminoso. Questo roller usa il potere della giada, pietra curativa dall'antica tradizione. Può essere utilizzato con movimenti rullanti sul viso e sul contorno occhi, grazie alle due estremità dalle differenti dimensioni.

Utilizza la stessa pietra (o può essere disponibile anche in quarzo rosa) il tool massaggiante ancora più radicato nell'antica medicina cinese. Il Gua Sha è una tecnica di massaggio curativo che consente di sciogliere le tensioni muscolari e di rivitalizzare i tessuti. Se nella sua variante corporea più classica si svolge attraverso dei raschiamenti, mentre nel suo utilizzo sul viso è ben più delicato, ma non meno efficace nell'aumentare il microcircolo e nel riossigenare i tessuti, contribuendo a migliorare l'aspetto della pelle.

Porta nel comfort della propria abitazione i gesti ricercati dei massaggi con hot stone. Ad accompagnare questa maschera da massaggiare, una Warming Stone, pietra in grado di conservare il calore al suo interno e di rilasciarlo sul viso per un effetto energizzante. Dopo aver scaldato la pietra in acqua e applicato sul viso la maschera idratante e rassodante con Tartufo Black Diamond, si andrà a effettuare un massaggio con la parte piatta del tool, accarezzando ogni angolo del viso.

Replica i gesti professionali dei massaggi drenanti attraverso due testine rotatorie che sollevano e distendono la pelle, adattandosi perfettamente all'ovale del viso. La superficie del tool è ricoperta da platino brillante, ideale anche per le pelli più sensibili, mentre il piccolo pannello solare presente nel manico consente di catturare la luce e trasformarla in microcorrente, un tipo di corrente molto blanda che mima la naturale corrente elettrica presente nella pelle.





Amatissimo tra i tool ad azione meccanica, il Derma Roller in versione per uso domestico si ispira al relativo trattamento eseguibile presso il dermatologo. La sua testina rotante contiene 540 minuscoli aghi (0,5 mm) in acciaio chirurgico che stimolano le cellule cutanee per promuovere elasticità e compattezza, mentre aiutano la rigenerazione tissutale in caso di cicatrici da acne, rughe e pori dilatati.

Svolge la medesima funzione del Derma Roller, presentando una testina a stampo, anziché rullante. Con i suoi sottilissimi aghi da 0,2 mm è in grado di pungere la superficie cutanea per promuovere la produzione di Collagene e creare dei microcanali attraverso i quali la crema viso applicata in seguito può essere assorbita in modo più efficace.

L'esfoliazione della pelle a secco è un antico rituale ayurveda. L'arte del benessere indiano può entrare a far parte della skincare routine quotidiana grazie a questo olio viso da massaggio e allo speciale tool che lo accompagna. Il primo step è proprio l'esfoliazione a secco, da effettuare su pelle detersa e asciutta. I movimenti delicati, effettuati attraverso le morbide setole della spazzola, rimuovono le cellule morte, stimolano la rigenerazione cutanea e preparano la pelle per ricevere al meglio l'olio di derivazione 100% naturale che rappresenta il secondo step, da massaggiare, tenere in posa e risciacquare.

Effettua un delicato movimento rullante attraverso cinque rollers ondulati collegati, in ceramica, che donano un effetto rassodante, elasticizzante e idratante.

Questo tool dal semplice utilizzo mima gli effetti del celebre massaggio della visagista inglese eponima della linea di skincare. Le sue otto testine massaggianti, dotate di 48 noduli percorrono il viso con un movimento rullante in grado di migliorare la circolazione e l'ossigenazione del sangue, per una pelle più compatta e soda.

Credit ph: Mondadori Photo