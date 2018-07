Fiori, frutti esotici e mediterranei, piante aromatiche: le creme corpo sono l'alternativa ideale alle fragranze in estate perché nutrienti, idratanti ed estremamente profumate

Le creme corpo sono una valida alternativa ai profumi. Ideali quindi per chi non ama molto le fragranze in estate, le creme corpo più estive contengono ingredienti di stagione sia mediterranei sia tropicali: agrumi, fiori bianchi, gelsomino, erbe aromatiche, fico e uva per chi ama gli aromi del Bacino Mediterraneo, mango, ananas, guaranà, tè per chi ama quelli più esotici.

Rinfrescanti, l’effetto può essere potenziato anche con la conservazione in frigorifero, hanno una texture delicata ma al contempo di facile assorbimento e molto morbida, così da coccolare il corpo. All’interno molte proprietà che aiutano la pelle a mantenere la sua elasticità e compattezza: le vitamine, tra cui la C, i polifenoli dell’uva che hanno un’azione anti-ossidante, complessi che aiutano a mantenere la luminosità epidermica, o la cold cream, un ingrediente scandinavo altamente idratante.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash