Parola d'ordine: green! Ecco tutte le novità beauty più interessanti viste alla fiera internazionale dell'estetica a Bologna

Dai capelli allo skincare senza dimenticare il make-up e gli accessori: quest'anno protagonista del Cosmoprof, la fiera internazionale dell'estetica che si svolge ogni anno a Bologna, è stata l'ecosostenibilità, intesa come formulazioni green e vegan e pack sempre più biodegradabili e amici dell'ambiente.

Zero parabeni e siliconi, ingredienti possibilmente chilometro zero ma anche tanto colore perché il beauty è sempre più ludico e divertente (e soprattutto performante e insta-glam)! Dalla unicorn mania alle confezioni vintage e ironiche, al Cosmoprof abbiamo scovato moltissime novità interessanti (e testato prodotti non ancora presenti sul mercato italiano).

Volete scoprirle? Sfogliate la gallery con i must have del Cosmoprof 2019 con brand come Elroel, Urban Veda, Ikoo, Fancy Handy, Nacomi, B-Selfie, Hemp Care e Maison8Puro.