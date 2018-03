Ricco di sostanze nutrienti, di origine naturale e multitasking, l'azione nutriente del burro di karitè è potenziata anche da altri ingredienti idratanti

Super nutriente e perfetto per la pelle: il burro di karitè è l’ingrediente passe-partout durante tutto l’anno, d’inverno combatte la secchezza cutanea delle basse temperature, d’estate quella causata dal sole. Di origine africana, le donne dell’area subsahariana lo hanno sempre usato per proteggere la pelle e i capelli, oggi è diventano un ingredienti ecologico, biologico e sostenibile perché la sua coltivazione è spesso affidata ad associazioni femminili che si occupano dell’indipendenza delle donne. Tra creme, oli e burri, 12 prodotti dove trovare quest’ingrediente adatto per tutto l’anno.



A base di burro di karitè proveniente da una coltivazione gestita da donne del Burkina Faso, il marchio francese ha dedicato un’intera linea a questo ingrediente prezioso. L’Olio Fabuleuse idrata e protegge le pelli più secche e, nonostante la sua texture, è composta quasi totalmente da karitè; in alternativa il latte ultra ricco che contiene anche estratto di miele, mandorla e calendula adatto da stendere sulla pelle dopo la doccia.

Adatta per le mani, il viso e il corpo, questa crema è composta dal 98% di burro di karitè puro al 100%. Per tutti i tipi di pelle, è ideale per quelle che si arrossano facilmente e che si screpolano, si assorbe velocemente e aiuta non solo la rigenerazione epidermica ma anche a mantenerne l’elasticità.

Pensata per tutto il corpo, questa crema ha una texture più fluida perché il burro di karitè è unito all’acqua termale per un mix ad altissima idratazione. A ciò si unisce l’acido ialuronico che aiuta a trattenere l’acqua nell’epidermide così da aumentarne la morbidezza.



All’interno il burro di karitè di origine biologia e proveniente dal commercio equo solidale, è unito al burro d’uva, anch’esso ricco di grassi così da lenire la pelle, e all’olio di vinaccioli d’uva che, pieno di omega 6, aiutano a nutrire e rigenerare la pelle. Questi ingredienti permettono inoltre di far assorbire velocemente la crema senza però ungere la pelle.

Trattamento SOS Morbidezza e Protezione, Lavera



Ideale anche e soprattutto per le mani, il burro di karitè è ingrediente perfetto per le creme specifiche: bio e con certificati Natrue e Vegan, questa è arricchita anche con l'olio di noce di macadamia bio e da un complesso composto da burro di karitè, olio di mandorle e burro di cacao.



Ha una texture “cocoon”, molto coccolosa e avvolgente, ricca di burro di karitè, latte di pesco e olio di aleurite ottenuto dalle noci kukui hawaiane, estremamente ricco di grassi che rinforza la barriera cutanea contro le aggressioni esterne.



Intensive Hand Cream, QC Terme



Texture a rapido assorbimento, l’azione del burro di karitè è arricchita dalla vitamina B5 e dalle proteine della soia che aiutano a riparare i danni causati da freddo e disidratazione e a creare una barriera protettiva.

È una crema multitasking, nata per viso, collo e décolleté, in realtà adatta per tutte quelle zone molto secche e particolarmente disidratate. Vera propria SOS in questi casi, è composta solamente da burro di karité e carota, che rivitalizza e idrata a fondo, ed è perfetta anche per irritazioni, scottature solari, rossori in genere e surriscaldamento. Non solo, è molto delicata quindi ideale anche per i bimbi.

Questa crema mani, certificata vegan, è adatta per tutti i tipi di screpolature come sui gomiti e sui talloni. Il burro di karitè è arricchito dall’amido di mais, dall’olio di mandorle e dal glicerolo vegetale, tutti ingredienti che potenziano la funzione emolliente e umettante.

Composto da burro di karitè, questo stick labbra cicatrizza, lenisce, idrata, è emolliente e svolge un’azione antiossidante.

A base di burro di karitè, dona immediato sollievo alle mani più secche, si assorbe velocemente, ripara e previene ulteriore secchezza.

