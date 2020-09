Torna nel mese di ottobre la Breast Cancer Campaign di The Estée Lauder Companies. Ambassador della campagna è Natasha Stefanenko

Colpisce 53mila donne ogni anno – una ogni nove – ma grazie ai costanti progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%: stiamo parlando del tumore al seno, un male che oggi fa meno paura ma che ancora richiede un forte impegno per riuscire a curare tutte le donne. Nella lotta contro il tumore al seno ogni attimo è indispensabile e il tempo assume un nuovo significato. Ecco l’importanza di agire, di incrementare l’informazione e l’educazione su come prevenire e curare questa patologia. Estée Lauder Companies lo sa bene e anche quest'anno, per la 28esima volta, rinnovando la partnership con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, torna a impegnarsi nella Breast Cancer Campaign con un messaggio ben chiaro: #TimeToEndBreastCancer.

Nell’immagine rappresentativa della campagna 2020, il nastro rosa è un grande e ampio abbraccio simbolico che unisce tutti, perché tutti siamo chiamati in causa per fare un piccolo gesto in questa lotta universale. Questa rappresentazione vedrà il suo avvio in Italia il 5 ottobre, con l’illuminazione in rosa del Teatro alla Scala di Milano.

«La Breast Cancer Campaign è un impegno che vede Estée Lauder Companies coinvolta insieme ai suoi partner nella lotta contro il tumore al seno da ben 28 anni - afferma Edoardo Bernardi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di The Estée Lauder Companies Italia -. Sono orgoglioso di farmi portavoce di un messaggio tanto importante anche quest’anno al fianco di AIRC, che è una eccellenza italiana nella ricerca sul cancro e che come noi si è dato un obiettivo ambizioso: regalare a ogni donna un mondo finalmente libero dal tumore al seno». Ambassador dell’edizione 2020 è Natasha Stefanenko, già sostenitrice della Breast Cancer Campaign nelle edizioni passate, che dice: «Sono fiera di indossare questo nastro rosa e ricordare a tutte le donne (ma anche agli uomini) l’importanza della prevenzione e della ricerca per rendere il tumore al seno una malattia curabile».

Oltre a una forte campagna di comunicazione, The Estée Lauder Companies Italia sosterrà l’attività di AIRC devolvendo 5 euro per ognuno dei seguenti prodotti venduti nel mese di ottobre: AVEDA BCC Hand Relief™ Moisturizing Creme with CHERRY ALMOND Aroma, ESTEE LAUDER Advanced Night Repair Syncronized Multi-Recovery Complex, LA MER Crème de la Mer Moisturizing Cream, CLINIQUE Dramatically Different Moisturizing Lotion+, DARPHIN Intral Redness Relief Soothing Serum e GLAMGLOW BUBBLESHEET.

Per seguire e partecipare alla campagna sul web e sui social network, seguite l'hashtag #TimeToEndBreastCancer e #NastroRosaAIRC o cliccate su ELCompanies.com/BreastCancerCampaign, nastrorosa.it e bccampaign.it.