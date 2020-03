Volete rendere la vostra beauty routine più sostenibile ma non sapete da dove iniziare? Ecco cinque consigli pratici da provare ora

Il consumo sostenibile è uno dei temi più trattati del momento. L’ideale di una bellezza sostenibile e green, la ricerca del perfetto equilibrio tra bello e buono, la filosofia zero-waste sono oggi più che mai fonte di ispirazione, motore di innovazione e stimolo per un costante miglioramento anche nell'industria beauty.

Ma come è possibile trovare il giusto equilibrio tra rispettare l'ambiente e concedersi un meritato momento di relax? Abbiamo pensato di proporvi cinque consigli pratici per rendere la vostra beauty routine più sostenibile. Continuate a leggere, e iniziate da ora a fare la differenza per il pianeta!

1. Sostituite le salviette usa e getta con un balsamo struccante

Le salviette usa e getta sono famose per essere pratiche e veloci da utilizzare, sopratutto la sera. Purtroppo però creano molti rifiuti e non sempre rimuovono davvero il trucco. Sostituitele con un balsamo struccante come il Pro-Collagen Rose Cleansing Balm di Elemis, da rimuovere con l'aiuto del panno in microfilma riutilizzabile contenuto nella confezione.

2. Scegliete dischetti riutilizzabili

Siete amanti di struccanti bifasici, acque micellari e tonici esfolianti? Perché non sostituire i dischetti usa e getta con qualcosa di riutilizzabile! I dischetti in cotone o in bambù si lavano dopo ogni utilizzo: basta accumularli e metterli in lavatrice nel pratico sacchetto una volta a settimana.

3. Provate i prodotti senza packaging

Avete mai sentito parlare di prodotti nudi? Si tratta di shampoo, balsamo, ma anche skincare e bodycare solidi, quindi completamente zero waste. Come nel caso dell'olio per il viso nudo Light Touch di Lush: la sua formula a base di oli essenziali di geranio e camomilla blu, che provengono direttamente dal Kenya è perfetta per calmare e rinfrescare la pelle.

4. Scegliete formule sostenibili

Anno dopo anno, la ricerca cosmetica elabora tecnologie sempre piacere sofisticate per elaborare prodotti sempre più sostenibili. Packaging, selezione delle materie prime, produzione, dinamiche logistiche legate allo stoccaggio e al trasporto, smaltimento: ciascuno di questi aspetti è stato attentamente valutato al fine di rendere A Single Shampoo di Davines lo shampoo il più sostenibile possibile.

5. Optate per confezioni facili da riciclare

Venti miliardi di tubetti di dentifricio all’anno diventano rifiuti impossibili da riciclare, poiché sono tradizionalmente composti da plastiche non differenziabili. A differenza degli altri dentifrici il nuovo Colgate Smile for Good è realizzato soltanto con HDPE, un tipo di plastica che viene comunemente riciclata. Con il 99,7% di ingredienti naturali chiaramente indicati sul tubetto e le certificazioni Vegan Society, FSC ed EcoCert è sicuramente un passo in avanti per la sostenibilità.