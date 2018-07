Solare adulti e bimbi, protezione per i capelli, acqua spray rinfrescante e un piccolo make up. C'è tutto nella borsa per la spiaggia?

Gigante, enorme, un po’ come quella di Mary Poppins: la borsa da spiaggia non è mai minimale perché dentro deve contenere tutto il necessario per una giornata al mare.



Dal libro allo spuntino, passando per eventuali giochi ed effetti personali, fino alla busta dei prodotti di bellezza con i suoi solari e gli spray protettivi.



Grazia.it ha selezionato gli immancabili, oltre ai solari ovviamente, da avere in riva.

Solari per i bimbi e le zone super sensibili



Chi ha una pelle delicata o dei bimbi lo sa: il solare non deve mai scendere sotto l’SPF50, rischio scottature ed eritemi dietro l’angolo. Quindi, immancabile lo stick di Sun Soul di Comfort Zone, resistente all’acqua, e che protegge le zone più sensibile, come naso e orecchie, dai raggi così come il Peau Parfait Visage di Yves Rocher con protezione 50 che ripara da tutti i raggi nocivi.

E poi quello per i bimbi, dal fattore 50+, uno schermo totale che resiste all’acqua e al cloro, adatto alle pelli più sensibili di bimbi e adulti, come il Bariésun di Uriage, che si assorbe immediatamente, lo Spray Solare Baby di Prep, o il Kids Protection di Apivita che profuma di albicocca.

E per fa una toccata e fuga al mare, indispensabile è anche il doposole: l’Hydracool Sun Protect di L’Oreal ha una texture in gel con aloe vera e tè verde che disseta completamente e si assorbe immediatamente, rinfrescando e lenendo eventuali rossori.



Spruzzate di freschezza



Le alte temperature e il sole a picco: c’è bisogno di rinfrescarsi e le acque spray possono essere indispensabili. Perché al contempo idratano, sono ricche di proprietà che nutrono la pelle dissetandola. La più famosa è quella di Evian, una brume da spruzzare sul viso mentre la novità di stagione è l'Aqua Réotier di L’Occitane con all’interno l’omonima acqua termale provenzale ricca di calcio. E si occupano di mantenere la pelle idratata con le alte temperature anche la Cactus Flower & Tibetan Ginseng Hydratin Mist di Kiehl’s e la Immediate Moisture Facial Hydrosol di Aēsop con petali di rosa, camomilla e bergamotto.

Chiome leonine



E i capelli? Se non volete indossare cappellini, turbanti e accessori vari per proteggere i capelli dal sole, è meglio affidarsi agli spray protettivi. Sono specifici per la chioma e creano uno scudo protettivo così da impedire l’eventuale secchezza, come l’Hair Milk di Su Davines che mantiene alto il livello di nutrimento grazie anche a una texture ricca.

Nel caso invece di chioma tinta: Beach Freak di Bed Head Tigi mantiene cute e lunghezze molto morbide, Sun Reflects di Goldwell ripara dai danni e dallo stress che i raggi UV possono causare mentre contiene mandorle e pistacchio il Precious Nature di Alfaparf per capelli colorati.

E per chi vuole farsi la doccia in spiaggia, c’è il super compatto L’Hydratation di David Mallett, il travel kit con shampoo e conditioner che idratano in profondità.

Tocchi di vanità



C’è chi non rinuncia al make up e a tocchi di luce neppure in spiaggia: il Rouge for Lips di Erborian idrata e dona un velo di rosso alla bocca mentre il Pillow Talk di K-Pop è ricco di vitamina E e color pesca. Per far risaltare la propria abbronzatura ci sono invece l’Huile Sublime Tan di Eisenberg, con fattore di protezione 6 che illumina e dona riflessi dorati così come il Copacabana Bronze Glow Oil di Sol de Janeiro.



