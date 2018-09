Ricca di proprietà e di minerali, l'acqua è l'elemento essenziale per una pelle bella, luminosa e morbida al tatto. Per questo occorre farne il pieno con lo skincare giusto

Che l’acqua sia fondamentale per la vita è cosa risaputa. Così come lo è anche la sua importanza per la nostra pelle, di cui mantiene la compattezza, la luminosità e il turgore. Oltre alla sua freschezza. Tutte caratteristiche che rendono questo ingrediente indispensabile nella beauty routine quotidiana, soprattutto nelle creme viso.

H2O per il viso



Acqua fonte di vita, sicuramente. Ed elemento fondamentale anche per la pelle anche se è il primo che, a causa del tempo e dello stress urbano, tende a mancare nell’epidermide. Per questo scegliere una routine skincare a base di acqua, in inverno e sopratutto in estate, è fondamentale.

L’H2O svolge infatti diverse funzione sulla pelle del viso: quella fondamentale, mantiene elevato il livello di idratazione.

Cosa vuol dire? La pelle al tatto appare morbida, compatta e tonica, alla vista è luminosa e rosea. Quando infatti è perfettamente idratata, l’epidermide appare praticamente perfetta, senza segni di stanchezza, grigiore o linee di espressione.

Se a questa fondamentale componente si aggiungono poi tutti gli altri ingredienti naturali, che agiscono in profondità e in sinergia con l’acqua, allora risulta che la crema viso è il miglior investimento che una donna può fare riguardo alla propria skincare.



Le proprietà delle acque termali



Ricchissime di proprietà, le acque termali sono adatte tutto l’anno, per tutte le esigenze epidermiche e per tutte le pelli. Basta solo conoscere le proprietà della fonte. Benchè siano infatti tutte accumunate dalla purezza, in realtà ognuna ha caratteristiche differenti; l’acqua termale di Uriage, per esempio, sgorga a 28° e risulta la più equilibrata perché contiene la giusta quantità di minerali e oligoelemente. Per questo è particolarmente indicata per rinforzare la barriera cutanea, così da eliminare la disidratazione e proteggere la pelle dai danni esterni.

Differente è invece l’acqua Avène, poco mineralizzata, quindi molto delicata, anche perché prelevata direttamente alla fonte. Il vantaggio? Tutto ciò la rende perfetta per le pelli molto sensibili che tendono all’arrossamento e che hanno bisogno di essere lenite.

L’acqua di La Roche Posay, dell’omonimo centro termale del comune francese, è invece la più conosciuta dermatologicamente parlando perché nasce dall’unione di due acque: da una parte quella termale che sgorga in profondità ed è poco mineralizzata, dall’altra quella piovana molto ricca di selenio, dal potere anti-ossidante. Questo mix unico rende l’acqua di La Roche Posay adatta a curare tutte le irritazioni, le imperfezioni e le eruzioni cutanee. Non a caso il centro termale di La Roche Posay è famoso in tutta Europa proprio per la cura di questi problemi dermatologici.

Infine l’acqua di Vichy: durante il suo percorso si arricchisce di 15 minerali nutrienti, tutti fondamentali per la pelle, che la rendono quindi compatibile con tutte le tipologie epidermiche.

Il consiglio in più: le acque spray



In formati da viaggio oppure XXL, le acque spray sono comode perché con un solo spruzzo mantengono elevato il livello di idratazione e di nutrimento della pelle. In un formato pratico, non alterano le loro caratteristiche e sono adatte non solo per rinfrescare ma anche per rigenerare la pelle, soprattutto in città ma anche sotto il sole. Infine, per la loro delicatezza, sono ideali anche per le pelli più sensibile, come quella dei bimbi.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash