Scoprite come realizzare una nail art fluo a tema musicale con il tutorial di Non Solo Kawaii

Una nail art dai colori fluo che non passerà inosservata in spiaggia e in discoteca.



Grazia.IT e Non solo Kawaii si sono ispirate ai lettori musicali: i simboli rewind, pause, play, fast forward e stop diventano decorazioni grafiche. Il giallo, l'arancione, il fucsia, il viola e il blu evidenziatore accendono le unghie con brio.

Parole d’ordine: estate, musica e tanto divertimento.





Scoprite gli step per realizzare questa nail art, gli smalti utilizzati e alcuni suggerimenti sul make up da abbinare.





Gli smalti





Smalti utilizzati: & Other Stories Bouclé Greige (grigio chiaro), Pupa Lasting Color Shock 002 Foolish Yellow (giallo fluo), Pupa Lasting Color Shock 006 Ultrasonic Orange (arancione fluo), Pupa Lasting Color Shock 009 Exaggerated Pink (fucsia fluo), Pupa Lasting Color Shock 012 Crazy Ultra Violet (viola fluo) e Pupa Lasting Color Shock 001 Electric Fluo (azzurro fluo).





Come realizzare la nail art





Step 1: Applicare la base e poi stendere lo smalto giallo Pupa Lasting Color Shock 002 Foolish Yellow sul mignolo, l’arancione 006 Ultrasonic Orange sull’anulare, il fucsia 009 Exaggerated Pink sul medio, il viola 012 Crazy Ultra Violet sull’indice e l’azzurro 001 Electric Fluo sul pollice.







Step 2: Con un pennello a punta fine intinto nello smalto grigio chiaro & Other Stories Bouclé Greige disegnare i simboli dei lettori musicali: rewind sul mignolo, pause sull’anulare, play sul medio, fast forward sull’indice e stop sul pollice.







Step 3: Sigillare la nail art con il top coat e... alzare il volume!







Il make up





Abbinate la nail art con prodotti beauty come: gli ombretti Collistar Palette Libera 4 Fashion, gli eyeliner bianco Max Factor Colour X-pert Waterproof Eyeliner Metallic White e nero & Other Stories Bombazine Black Chubby Eye Marker con cui creare una doppia linea grafica e il rossetto fucsia Pupa Summer in L.A. Matt Shaping Lipstick 001 Strawberry Caipirinha.





Credits: Graphic by Laura Castellanza