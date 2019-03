I profumi talcati sanno di cipira, pulito ed eleganza. Ecco i migliori, da non perdere

I profumi al talco rappresentano un grande classico in fatto di fragranze femminili.

Dai sentori retrò, sanno di pulito e richiamano senza dubbio la cipria - quella "della nonna" da applicare con il piumino - e il borotalco per bambini.

Come spiegato da Accademia del Profumo, la materia prima più utilizzata per dare vita al profumi cipriati è l'iris, dal cui rizoma essiccato - in passato - si ricavava una polvere utilizzata appunto come cipria. A questo componente si affiancano poi il burro di iris, il calamus, la carota e molecole di sintesi quali eliotropina, cumarina e metilionone.

Abbiamo selezionato per voi i migliori profumi talcati del momento

Vellutato ma di carattere, l'inconfondibile profumo di Iris rivela un'anima chypre ineguagliabile e unica nel suo genere. Imperdibile.

Grande classico della profumeria d'eccellenza, Teint de Neige richiama atmosfere d'altri tempi, soffici ed avvolgenti grazie alle note di gelsomino, rosa, ylang ylang, muschio, eliotropio e fava tonka.

Un profumo unisex, pulito e dolce che vanta note di muschio, irisi, vaniglia e talco per un inedito effetto gourmand.





Una fragranza talcata cipriata che crea un effetto seconda pelle, proprio come il colore nude del flacone suggerisce. Un eau de parfum sensuale e vibrante.

Iris e muschi bianchi si incontrano in questa fragranza elegante che reinterpreta in versione cipriata il classico profumo Chanel N.19, l'ultimo creato da Madamoiselle Coco.

Dedicato allo speciale legame tra mamma e bambino - e per questo utilizzabile da entrambi - questo profumo classico abbina note talcate a camomilla, pesca, bergamotto, girasole e vaniglia.

Un eau de parfum fiorito cipriato dalle note spiccatamente femminili e intriganti. La composizione include fiori d'arancio, pepe rosa, fiori di lillà, giacinto e boccioli di glicine, ma anche eliotropina dai sentori dolci di mandorla e vaniglia.

Creato a mano con essenze pregiate, questo profumo artistico dal piglio sofisticato abbina a note talcate note floreali di zagara, gelsomino, rosa, violetta, fiore di tiarè ed eliotropo.

Leggera e pulita, questa acqua di colonia low cost richiama alla memoria l'infanzia, un momento unico e irripetibile di grande tenerezza.

Iris, ylang ylang e vaniglia si uniscono in un eau de parfum intenso e dolce, definito dalla casa produttrice come "una morbida carezza che ci accompagna durante la giornata".

Credits Ph.: Getty Images / Artwork: Elisa Costa