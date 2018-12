Adorate l'atmosfera natalizia? Ecco la nostra selezione di profumi che evocano il Natale, dalle note calde e speziate

Che profumo ha il vostro Natale?

Evoca dolci ricordi d'infanzia tra dolcetti di pan speziato e i mandarini maturi o per voi è un momento di calma e riflessione, fatto di passeggiate sotto la neve tra il profumo degli abeti?



Non c'è uno spirito natalizio uguale per tutti, e per questo motivo ognuno di noi identificherà il proprio Natale in un profumo diverso.

Se per voi il Natale è un momento intimista, un'occasione per ritrovare la pace nella mente e nel cuore, orientatevi verso le fragranze dagli accordi resinosi e legnosi, per immergervi nell'atmosfera di un panorama innevato, mentre nel camino arde un fuoco confortante. Puntate sulle note di muschio di quercia, pino, abete, legno di cedro, unite al tocco speziato del pepe nero e dei chiodi di garofano.



Se invece il vostro Natale è un momento per evocare i ricordi dell'infanzia, rifugiatevi nel calore delle note gourmand tipiche dei sapori dell'inverno e delle tavole natalizie imbandite. Via libera quindi ad arance e melograno, con un tocco di dolcezza dato dagli accordi di marron glacé e pralina. E non possono mancare ovviamente le spezie più saporite come zenzero e cannella.



Sia che amiate le note legnose o gli accordi foody, noi di Grazia.it vi proponiamo una selezione di fragranze particolarmente evocative dell'atmosfera più festosa dell'anno, per trovare il vostro profumo di Natale.



Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa