Una selezione di 15 fragranze di nicchia per chi vuole andare alla scoperta della nota di osmanto nei profumi

L'osmanto è una pianta originaria della Cina dai fiori molto piccoli e dal profumo intenso e inconfondibile.

È un profumo dolce, soave ma non stucchevole, rinfrancante e rasserenante. In oriente viene spesso utilizzato per aromatizzare il tè e nei profumi la nota di osmanto viene spesso abbinata proprio a quella della bevanda.

L'osmanto è anche un profumo complesso, dalle mille sfaccettature. Ha sentori floreali-fruttati, ricorda il profumo dell'albicocca e ha un sottofondo che riporta a un cuoio morbido e carezzevole, il suede per la precisione.

In profumeria l'osmanto è una nota particolarmente cara a Jean-Claude Ellena, che ha dedicato a questo fiore delicato due tra le sue più belle composizioni.

Nella profumeria di nicchia non mancano delle bellissime declinazioni dell'osmanto, in cui, di volta in volta, ne vengono esaltare le diverse sfumature, da quella cuoiata a quella più fruttata. Viene altresì utilizzato per conferire rotondità e dolcezza alle fragranze dai bouquet floreali, legnosi o speziati.

Se volete andare alla scoperta di questa bellissima nota olfattiva, abbiamo selezionato per voi 15 profumi all'osmanto tutti da provare.

Credits Ph.: Pixabay, Pexels