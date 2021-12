I migliori profumi inverno 2022: un mix di fragranze di profumeria artistica, commerciali e low cost da non perdere, perfette per scaldare la stagione fredda

Una carrellata dei migliori profumi invernali 2022, le fragranze donna - ma anche, e soprattutto, unisex - perfette da scegliere per scaldare la stagione fredda.

Quando le temperature si abbassano si è portati a scegliere profumi più intensi e corposi, pensati per resistere a lungo su pelle e tessuti, per questo, se avete voglia di acquistare una nuova fragranza siete decisamente nel posto giusto.

Migliori profumi invernali 2022

Abbiamo selezionato per voi il meglio tra i profumi invernali 2022, un mix di novità molto interessanti accompagnate da capisaldi della profumeria artistica e commerciale. Dalle creazioni esclusive alle proposte budget friendly, tutte e tutti troveranno nuovi spunti profumati.

Scopriteli continuando a leggere questo articolo, e ricordate: anche quelli indicati come "profumi donna" possono essere indossati e apprezzati liberamente. L'unico limite è il nostro gusto!

Nuovo pack per una fragranza icona della profumeria artistica indipendente italiana. Bianco Latte, proprio come suggerisce il suo nome, ha un tono latteo extra morbido, infuso di vaniglia, latte e miele. Un profumo spiccatamente gourmand in grado ci conquistare anche chi non ama le fragranze dolci. Da provare assolutamente!

Un eau de parfum magico, un omaggio alla vaniglia, intriso di tintura di vaniglia del Madagascar, prodotta in esclusiva dalla Maison. Questa fragranza riprende il classico flacone di Shalimar e conquista con una innovativa dolcezza, ammaliante e perfettamente bilanciata. Una novità da provare questo inverno.

Un nuovo marchio di profumeria artistica Made in Italy, che propone fragranze originali da provare rigorosamente sulla pelle. Per New Notes infatti, è la pelle "l'ingrediente segreto" in grado di definire al meglio la fragranza. Talco è un profumo tenero e soave, che richiama il tocco morbido e profumato di un bebè. Le note cardine? Rosa, ylang ylang, iris e talco, ma anche vaniglia, fava tonka e muschio.

Una vaniglia caramellata, dolce e vibrante, che riscalda e coccola, con un tocco di innata sensualità. Parte della linea Over The Fragrances, la prima gamma di profumi del marchio italiano di cosmesi naturale, è uno dei must di stagione.

Parte della lussuosa linea Les Exclusifs de Chanel, Cromandel è una fragranza orientale particolarmente vibrante, perfetta per affrontare la stagione fredda. Intensamente ambrata, avvolge come un abbraccio con note di patchouli, incenso e benzoino.

Caldo e particolarmente indicato da indossare in inverno, questo profumo prezioso e assolutamente unisex è ispirato alla morbidezza della lana della rarissima Vicuña, animale andino in via di estinzione. Vicuña è una creazione legnosa, che unisce vetiver, sandalo e legno di quercia: una creazione avvolgente e calda, da abbinare agli indumenti di lana. La fragranza è disponibile nelle gallerie Fueguia 1833 di Milano e New York.

Un'acqua profumata che infonde benessere grazie alla presenza, nella sua formula, di oli essenziali di zenzero, pepe rosa e petit-grain. Dall'effetto energizzante, è la scelta ideale per chi ama indossare le fragranze speziate durante la stagione fredda.

Pensato per essere indossato da tutte e tutti in tutte le occasioni, la prima fragranza del marchio di Rihanna è dolce e speziata, ispirata al carattere eclettico della pop star. Creato da Riri in persona in collaborazione con il maestro profumiere Jacques Cavallier, vanta tra le sue note magnolia, muschio, mandarino, mirtillo e sentori assoluti di rosa bulgara, geranio e patchouli. La fragranza è in vendita esclusiva sul sito ufficiale Fenty Beauty.

Più che un profumo, una vera e propria esperienza sensoriale. L'artista dell'olfatto - ma non solo - ci guida alla scoperta di una fragranza che vibra di sacralità e materia sacra. Note fumose, incenso e tabacco si uniscono a patchouli e note legnose, restituendo una fragranza importante e unica nel suo genere. La scelta ideale per chi ama vivere i profumi in maniera travolgente.

Acqua di Noto Stizzi D'Amuri

La magia della città di Noto - sospesa tra mare e terra - vive in questa nuova fragranza che letteralmente si chiama "Gocce d'amore". La sua priamide olfattiva propone bergamotto e fiori di limone in apertura, elemi, mirra, ambra e iris nel cuore e legno di cedro, musk e vaniglia nel fondo.

Una fragranza dolce e orientale che stupisce con note di dattero, caramello, canella, fava tonka e benzoino. La scelta giusta per scaldare e addolcire anche il più rigido degli inverni, una creazione preziosa e sofisticata da non perdere.

La fragranza iconica del marchio americano viene proposta oggi in una lussuosa edizione limitata dal pack nero tempestato di cristalli scintillanti. Una eau de parfum floreale e fruttata, amatissima per le sue note di frutto della passione viola, peonia shangri-la e orchidea vaniglia.

Un profumo girly, luminoso e sorridente, da scegliere oggi e portare anche in primavera. Questa fragranza novità tra i profumi invernali 2022 è giocosa e propone mela caramellata e pompelmo rosa accompagnati da note di viola, gelsomino e peonia.

Dolce, sorprendente e sensuale, questo profumo è ispirato a una sessione fotografica esclusiva, in cui il legame tra fotografo (Jacques Zolty è un famoso fotografo di moda) e modella si rafforza, creando una speciale alchimia artistica. Tra le sue note troviamo anice e lampone in apertura, panna e mirra nel cuore e vaniglia, benzoino e note legnose sul fondo.

Un eau de parfum soave, che ricorda il volteggiare dei primi fiocchi di neve nell'aria. Tra le sue note troviamo agrumi, legno di cedro, gelsomino, vetiver, muschio bianco e ambra.

Una nuova fragranza gourmand, fruttata e floreale. Una composizione "civettuola" che invita a indossare la propria fragranza - creata da Rosa Vaia - proprio come una corona scintillante. L'apertura è frizzante, con ribes, note erbacee e fiori d'arancio seguiti da un cuore opulento di miele, pappa reale, fiori di acacia e pesca noce. A chiudere la piramide, sul fondo, note sorprendenti di pesca, albicocca, oud, prugna e vetiver. Acquistando la fragranza si riceve in omaggio il volume “Reginette per Scelta – Vademecum per aspiranti reginette che verosimilmente rimarranno aspiranti”, curato da Alessandro Nicolì Cotugno e Patrizia Finucci Gallo.

Un profumo intenso e vistoso, ispirato alla città di Parigi, elegante e ricca di contrasti. La sua priamide olfattiva coniuga luci e ombre con note floreali di gelsomino e fiori d'arancio unite a benzoino, mirra, opoponax, patchouli e ambra.

Una fragranza sognante e romantica le cui note di iris, vaniglia e ambra avvolgono con morbidezza. Una deliziosa proposta budget friendly da provare.

Foto di Mohan Reddy & George Sistonen da Pexels