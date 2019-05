Siete del partito "il profumo si deve sentire"? Abbiamo scelto per voi una selezione di profumi intensi e duraturi, tra cui trovare la vostra firma olfattiva



Il profumo è per sua stessa definizione un piacere effimero, destinato a finire in un tempo relativamente breve.

Eppure, potremmo suddividere gli appassionati di fragranze in due gruppi.



Ci sono quelli che preferiscono un profumo intimo, discreto e che amano vaporizzare il profumo più volte al giorno senza ritenere la lunga durata un fattore di fondamentale importanza.



Poi ci sono quelli che amano "lasciare la scia", per i quali un bel profumo deve avere una grande proiezione e durare, se possibile, da mattina a sera.

Quando si parla di profumi non c'è un'opinione giusta o sbagliata, si tratta semplicemente di gusti in fondo.

Ma cos'è che rende un profumo più o meno intenso, più o meno duraturo?

Dobbiamo tenere presente innanzitutto che per loro natura alcune note olfattive hanno gradi di intensità e durata differenti.



Gli agrumi, per esempio, sono i più evanescenti (ed è per questo motivo che vengono inseriti tra le note di testa della fragranza).



Altre note invece, come per esempio il patchouli, conferiscono una grande "potenza" e profondità alla composizione e durano molto a lungo. Infatti, le troviamo tra le note di fondo.

Ci sono poi alcune molecole utilizzate per "amplificare" la fragranza e prolungarne la durata sulla pelle, come alcuni muschi.

Siete alla ricerca della vostra signature fragrance ad alto impatto? Abbiamo selezionato per voi alcuni tra i profumi più intensi e di lunga durata, che non passano inosservati.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa