Fragranze speciali, che rubano gli ingredienti ai grandi pasticceri e ai dolci natalizi, tra aromi evocativi e d'atmosfera

In inverno si ha voglia, e bisogno, di calore e questo si riflette anche nella scelta del profumo: leggermente speziato, magari anche con un tocco gourmand dato dalla cannella e dai chiodi di garofano, leggermente frizzante e fresco grazie all’arancio e allo zenzero.



Più che note olfattive sembrano quasi gli ingredienti di un dolce ricco di aromi, proprio come quelli di Natale.

Dalla pasticceria alla profumeria



Fine anno è il periodo delle spezie, aromatiche, dolci, un po’ agrumate o un pochino pepate, quel poco che basta per far provare un brivido.



Tra pan pepato e biscotti, gli aromi riscaldano e profumano l’aria: cannella, arancia, chiodi di garofano, zenzero sono tra i più usati in pasticceria e in cucina ma anche nei laboratori dei nasi, i moderni alchimisti.

È così che da ingredienti che donano un tocco in più diventano note olfattive per creazioni avvolgenti, perfette se si cerca una fragranza morbida. Lo zenzero dona brio a Twilly d’Hermès di Hermès mentre il chiodo di garofano è esaltato dal ribes nero e dal lampone in Portrait of a Lady di Frédéric Malle; per chi è alla ricerca di una fragranza che ricorda le festività, anche nel flacone, c’è Orange Bitters di Jo Malone: un tripudio di arance, per le amanti degli agrumi, con arancia amara e dolce tra le note di testa e di cuore e il sandalo a sigillare il tutto, contenuto all’interno di un flacone oro Natale.

E resta sempre in tema agrumi anche il grande classico di Yves Saint Laurent, Opium è introdotto da mandarino e bergamotto.



Per chi non si accontenta di una sola nota, Majaina Sin di The Different Company racchiude tutte quelle più natalizie: l’arancia nella versione caramellata, lo zenzero e la cannella. Mentre Franck Boclet celebra le feste con Cashmere, la creazione di fine 2018 che ha un cuore speziato con cannella e chiodi di garofano accentuati dal pompelmo e dalle bacche.



Dalla pasticceria alla profumeria il passo è breve e a Natale ancor di più.



Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash