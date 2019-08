I profumi da donna perfetti per l'estate? S'ispirano alle isole! Ecco dieci fragranze e altrettante tappe per un viaggio sensoriale intorno al mondo

Tempo di viaggi, anche solo mentali: posti lontani ed esotici, sensazioni talmente reali che ci sembra proprio di essere lì. Merito anche dei profumi protagonisti dell'estate.

Una serie di fragranze che s'ispirano alle isole, vicine e lontane, costruite su piramidi olfattive che distraggono e fanno volare la mente immediatamente in vacanza anche se si è ancora dietro la scrivania.

Pronte a fare un viaggio sensoriale attraverso 10 profumi su alcune delle isole più belle del mondo?

Partenza da Bali



Baliflora, Laboratorio Olfattivo



“Ci sono luoghi in cui i profumi sono conservati nella memoria molto più a lungo dei paesaggi. Tra i fiori di Bali, gli abitanti hanno fatto del Frangipane l’emblema della loro isola, da offrire agli dei del pantheon induista” ha raccontato Jean Claude Ellena, naso di questa fragranza della nuova collezione Masters’ Collection di Laboratorio Olfattivo. Lo zenzero per raccontare la freschezza delle sorgenti e delle fontane, i fiori di loto e il giglio che assieme al frangipane decorano le strade, i templi e i cui profumi senti nell’aria: il creatore ha voluto raccontare di Bali il suo lato più delicato, fatto di fiori, cerimonie e paesaggi che profumano.



Passaggio in Sri Lanka



Ceylon- Oud Stars, Xerjoff



Al largo dell’India, nel Mar delle Laccadive, l’isola di Ceylon, oggi Sri Lanka, ha ispirato l’omonimo profumo di Xerjoff della Oud Stars Collection. A base di oud distillato, questa fragranza profuma di rosa e miele, di tè nero, rimando alle immense piantagioni coltivate sull’isola, al legno di sandalo, all’ambra e alla vaniglia. Opulento e ipnotico come questi territori.

Tra le isole greche



Aegean Blossom, Aerin



Si vola nel Mar Egeo, quello talmente tanto azzurro da far male gli occhi e illuminato da una luce accecante. Aerin Lauder, fondatrice del marchio, ha pensato a questa sensazione quando ha creato la fragranza. Neroli, fiori d’arancio e musk raccontano la vita rilassata durante una vacanza sulle isole greche, tra spiaggia, sole e ombra. Pensata proprio per essere portata in vacanza, la creatrice ha creato Aegean Blossom anche come la fragranza ideale per la luna di miele.

A nord della Sicilia



Mirto di Panarea, Acqua di Parma



Al largo della Sicilia, le isole Eolie sono l’apoteosi del Mediterraneo e il mirto è simbolo di Panarea. Selvaggio e spontaneo, ha un’aroma rigenerante come un tuffo nel mare azzurro ed è esaltato da tutti ingredienti tipici della macchia mediterranea: il gelsomino, gli agrumi, la rosa, il ginepro e i legni morbidi come quando ci si rifugia in una caletta silenziosa. Il tutto avvolto dall’aroma del mare.

Nel cuore del Mediterraneo



Francine, Francesca dell’Oro



È lì, tra cielo mare e terra, tra la Corsica e la Sardegna, in quella piccola parte di mondo che si trova il galbano, un cespuglio con fiori tendenti al giallo e un aroma balsamico. Nella piramide olfattiva, questo ingrediente è nel cuore e usato al massimo della sua fioritura, potenzia la fragranza dalle note verdi e molto fresche, tipiche della macchia mediterranea come il limone, il bergamotto e il gelsomino.

Al porto di Bastia



Neroli Voyage, Floris



Novità del marchio, Neroli Voyage è un viaggio in Corsica con note olfattive che riflettono la natura selvaggia dell’isola. Fresca, la piramide è composta dal neroli, dal limone, dallo zenzero, dalle note marine, dai semi di finocchio e dal gelsomino: l’idea è stata quella di voler racchiudere l’odore che si sente a Bastia, il primo che i corsi sentono quando tornano a casa.

L'Isla Blanca



Soleil Infidèle, Laurent Mazzone



A ovest del Mediterraneo, una delle isole più peccaminose del Bacino, Ibiza. Da qui il nome di questa fragranza, ispirata proprio al sole, al caldo, alla passione che l’isola suscita e causa di amori fugaci spesso solo estivi. Tra le note, l’acqua di cocco e le bacche di vaniglia che creano sulla pelle l’odore del sole e delle creme, l’assoluta di gelsomino e l’orchidea che richiamano alla vegetazione isolana, infine l’accordo di mare.

Tra le acque caraibiche

Virgin Island Water, Creed



Un viaggio in barca a vela fatto da Olivier Creed assieme al figlio Erwin che, a quattro mani, hanno compilato un diario olfattivo degli aromi che sentivano nell’aria. Attorno all’isola disabitata di Ginger è nata questa fragranza fresca e caraibica con le note di cocco, legni tropicali, fiori di tiaré e lime.

Il caldo ritmo cubano

Havana Blues, & Other Stories



Un po’ uomo un po’ donna: la fragranza ricorda le classiche colonie da uomo e i profumi maschili grazie all’aroma delle foglie di tabacco. Ma il tutto è contaminato da fico, limone, melograno, gelsomino: sono le atmosfere cubane e l’aria di L’Avana, ruvide da un lato e dolci dall’altro.

Al largo del Brasile

Ilha do Mel, Memo Paris



Ultima tappa, dall’altra parte del mondo: Ilha do Mel è una piccola isola a pochi chilometri dalle coste del Brasile, verdissima protetta da fari e spiagge bianchissime. Ma l'Ilha do Mel del marchio parigino è soprattutto un’isola immaginata e sognata tra terrazze che profumano di ginestra, palme e gelsomini, miele e vaniglia, olio di mandarino a ricordare il sole e il ritmo brasiliano. A metà strada tra sogno e ricordo.