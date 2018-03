Tutte le migliori fragranze dedicate agli appassionati del caffè, per veri intenditori

Intenso, aromatico, speziato, per chi lo ama è semplicemente irresistibile. Il caffè tonifica, energizza, conforta e riscalda e, a detta di tutti gli appassionati, il profumo del caffè è qualcosa di cui non si riesce a fare a meno.

Una nota decisamente particolare in profumeria che però di recente è stata esplorata in varie direzioni da parte soprattutto della profumeria artistica, ma non mancano i grandi classici della profumeria tradizionale.

Tra composizioni speziate orientali, boisé e accostamenti inediti con note fiorite, il caffè dona al profumo un accenno gourmand intrigante e inaspettato, in grado di soddisfare i nasi più esigenti e amanti degli accordi sofisticati.

Si presta a costruzioni olfattive complesse, innovative e in taluni casi persino avanguardiste, con il merito di aver esplorato e ampliato i confini del panorama olfattivo contemporaneo.

Grazia.it ha selezionato per voi le migliori fragranze di profumi con nota al caffè, da portare in maniera rigorosamente interscambiabile per lui e per lei.

Una fragranza magnetica e sorprendente, dove l'accordo di caffè espresso viene accostato alla conturbante tuberosa. Per chi vuole un twist più originale rispetto alle "solite" fragranze floreali.



Un profumo elegante e misterioso basato sui contrasti, dove tutta l'opulenza della rosa, nota tipicamente femminile, viene abbinata al caffè nero e ad altre spezie vigorose, come pepe nero e zafferano.



La dolcezza di rosa e vaniglia vengono controbilanciate dal caffè nero, per una fragranza gourmand che non vi aspettate.



Il profumo creato da Bertrand Duchaufour dedicato a tutti i nasi più golosi che però non amano le fragranze esageratamente dolci, con note di marron glacé, sciroppo d'acero, vaniglia, fava tonka e caffè.



Un ulteriore studio sviluppatosi a partire dalla fragranza Aomassai, basato sull'accordo di caffè e cashmeran, ancora più morbido e carezzevole grazie alle note fiorite di peonia e magnolia.



Una creazione di Luca Maffei e finalista come miglior profumo nella categoria profumeria artistica al Premio Internazionale dell'Accademia del Profumo 2018. L'apertura luminosa e frizzante lascia spazio a un accordo di caffè, crema di nocciole e assoluta di fiori d'arancio.



Una fragranza dirompente che ha segnato la profumeria, tanto quanto la sua controparte femminile. Speziato, avvolgente e goloso, con note di caffè, patchouli, caramello e fava tonka.



Una fragranza raffinata con note speziate e legnose. L'apertura è aromatica e balsamica grazie al caffè e all'incenso, il cuore caldo è un'ode al sandalo e al patchouli, amplificato da un fondo muschiato.



Un profumo complesso che vuole rendere omaggio ai profumi chypre e alle note animaliche d'altri tempi. L'apertura speziata e fiorita contrasta con l'intensa nota di caffè, mentre le note di fondo di cuoio, muschio e resine irradiano calore.



La fragranza perfetta per chi ama i profumi orientali, caldi e avvolgenti. L'ammaliante legno di oud viene esaltato da note fruttate, ambrate e, naturalmente, dal caffè.



Un omaggio al caffè e a tutte le note speziate più seducenti, intense e aromatiche, come cardamomo, cannella e noce moscata.



Un profumo dalla struttura complessa, in cui è difficile individuare le note olfattive distinte. Un chypre decisamente originale dove il caffè, la noce, il miele, l'oud e l'incenso vengono accostati al cuore floreale di rosa e fiori d'arancio.



Un profumo orientale diventato iconico, dolce e goloso, con note di patchouli e vaniglia esaltate dal caffè e da note fruttate.



Una seconda vaniglia si aggiunge alla collezione Private Blend, non meno conturbante di Tobacco Vanille, dove la nota principale viene accostata alle spezie di zafferano, coriandolo, caffè e a un fondo avvolgente di legno di mogano, suede e muschi.