Il profumo della sabbia, la sensazione di averla sotto i piedi: un accordo usato dai nasi per fragranze emozionali, adatte in estate e per le più nostalgiche anche in inverno

Più che un ingrediente, una sensazione: quella piacevole di quando immergi i piedi nella sabbia calda e fine. I profumi con l’accordo di sabbia partono proprio da qui e uniscono sapientemente le note giuste. Un accordo tra vaniglia, fava tonka e legno di cedro, avvolgente e caldo proprio come la prima passeggiata in riva al mare. Vagamente nostalgico se scelto in inverno, l’accordo di sabbia calda è però ideale se si cerca un profumo estivo un po’ diverso dal solito. E con latte di cocco, fiore di tiarè, frangipane, ma anche pepe nero e limoni, l’illusione è perfetta.

Sotto 13 fragranze per rivivere certe sensazioni anche in città.



Sable & Soleil, Phaedon

Isole del Sud Pacifico: fiori esotici, acque cristalline, il profumo della pelle abbronzata e quello della sabbia a metà giornata. Accordo di sabbia ma anche latte di cocco, gelsomino e fiori di limone e poi il sandalo della Nuova Caledonia per un profumo molto caldo e morbido.

Musc Encensé, Aedes de Venustas

Un omaggio all’incenso ma che utilizza anche la sabbia così da rendere la fragranza più sensuale. Accanto anche la salvia, l’accordo di pelle e il muschio.

Beach Walk, Maison Martin Margiela

Una passeggiata sulla spiaggia di Calvi nel 1972 con i piedi sprofondati nella sabbia: accordo di sabbia, ylang-ylang, cocco, muschio ed eliotropo per raccontare una spiaggia francese e gli spruzzi del mare.

Birdie, Xerjoff

Un’ispirazione un po’ particolare, un campo da golf affacciato sul mare: per questo nella piramide olfattiva ci sono sia le note marine e l’accordo di sabbia che la mela, la lavanda, l’erba e il pepe per aiutare a ricreare i campi verdi.

Fulgor, Calè Fragranze d’Autore

Non la sabbia in riva al mare ma quella del deserto per raccontare un’esperienza vissuta in prima persona: un violentissimo temporale in Nevada. All’interno l’ambra minerale, la grafite e la pirite per raccontare l’aridità del luogo e l’elettricità dei fulmini.



Sel Marin, Heeley Parfums

Il sole sulla pelle, la sabbia sotto i piedi e il rumore delle onde sullo sfondo: Sel Marin è la traduzione olfattiva di questo particolare momento, il relax della vacanza, la quiete che si vive. Le brezze marine sono ricreate anche con note di limone e bergamotto.

Cafè del Mar- Ibiza Collection, Ramon Monegal

Il naso ha ricreato il particolare odore della sabbia di Ibiza che si sente dal Cafè del Mar dell’isola. Per ricrearlo, l’ambra e la vaniglia, un accordo di alghe, il caffè e la lavanda.

Paris Seychelles, Pierre Guillaume

Sabbia calda e un bouquet di fiori sono le due note che circondano quella dell’olio di monoi e del latte di cocco. L’ispirazione è il rientro in città, magari mentre piove, da una vacanza alle Seychelles; sul corpo il profumo del ricordo. La fragranza è stata pensata proprio per creare il contrasto tra inverno e vacanza esotica.



Ylang, Roger & Gallet

Un’acqua profumata omaggio a un fiore, l’ylang-ylang, da sempre sinonimo di estate e sole. A ricreare invece l’odore della sabbia la vaniglia e il muschio per un risultato più fresco ma che fa subito sognare le spiagge dei mari del Sud.

Maquis, 100 Bon

La Corsica ricreata con l’unione tra note umide e quelle secche: la sabbia accanto al bergamotto e al limone ma anche al fieno, al cedro e al patchouli.

Aqua Motu Intense, Comptoir Sud Pacifique

Ancora più intenso del classico best-seller del marchio, la versione Intense trasporta letteralmente l’odore del mare e della sabbia in città. La piramide olfattiva è composta solo da tre note, tra cui l’accordo oceanico, estremamente concentrate perfetta per gli amanti del genere.

Nuxe Prodigieux Le Parfum, Nuxe

Evoluzione del grande classico, l’Olio di Nuxe, la versione parfum esalta ancora di più l’accordo di sabbia sulla quale ruota, grazie alla vaniglia, al latte di cocco e poi alle note fiorite di magnolia e gardenia.

Salina, Laboratorio Olfattivo

La sabbia calda è nel cuore di questa fragranza assieme agli spruzzi marini, al mirto e alla lavanda. Salina è un omaggio all’omonima piccola isola delle Eolie in cui l’odore di mare, sabbia e pelle scottata dal sole sono dominanti.

Credit Ph: Unsplash

Graphic: Elisa Costa