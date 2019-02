Può un profumo evocare sentimenti forti come la gioia di vivere? La risposta è «sì» e qui vi spieghiamo perché



Cosa rende una dichiarazione d'amore diversa dalle altre? Non solo la scelta delle parole quanto la sua capacità di trasformarsi in poesia e diventare un altro modo, originale, romantico e audace, di svelare i sentimenti dell'anima, per descrivere le emozioni e le passioni che caratterizzano la vita di una persona.

Il profumo può essere paragonato a una dichiarazione: se la seconda descrive, il primo evoca i ricordi e regala un nuovo colore all'esistenza. Il profumo la completa e la trasporta a un livello superiore, inondando il cuore e la mente di stimoli inattesi.

Se il profumo è una dichiarazione d'amore, è anche una dichiarazione di gioia essendo amore e felicità due ingredienti essenziali, simili e inevitabilmente legati, della nostra vita.

Diceva Goethe che la gioia e l'amore sono le ali per le più grandi imprese; d'altra parte la felicità è una sfida, forse la sfida più forte che possiamo fare al mondo. In più, è anche molto contagiosa, come una canzone dal ritmo incalzante che entra nella testa e, a ogni ascolto, ci coinvolge e ci incoraggia ad andare avanti, a non fermarci, a cantare in compagnia delle persone che incontriamo sulla nostra strada.

A diventare, quindi, simbolo della moderna dichiarazione d'amore a se stessi e alla vita, sono spesso proprio le fragranze, le nostre migliori alleate nel risvegliare i sentimenti più profondi, e allo stesso tempo, leggeri.

Perché la gioia è anche leggerezza, ovvero la capacità di non irrigidirsi in ruoli e doveri, di prendere al volo le occasioni superando i limiti con la stessa spensieratezza che si ha quando non si ha alcuna paura.

E, allora, eccolo il nostro profumo della felicità: rosso come il papavero, un fiore semplice ma dal colore intenso, FLOWER BY KENZO EAU DE VIE è la una nuova versione che illumina l'iconica fragranza per «far sorridere il papavero», racconta Alberto Morillas, il parfumeur che ha dato vita, nel 2000, al jus che tutti ricordiamo anche per via del flacone sinuoso, come un grattacielo curvo, disegnato da Serge Mansau.

La nuova fragranza ha molto di speciale. A partire dalla composizione, che unisce le note dello Zenzero e dell'Essenza di Neroli Bigarade con l'Assoluta di Fiore d'Arancio e quella di Rosa Bulgara, il lato più sensuale di FLOWER BY KENZO.

E poi la rivisitazione del flacone, ornato da petali rossi in vinile dall'effetto glossy: racchiude un profumo colorato da una punta di rosso luminoso, simbolo della vivacità di questa proposta.

Infine, la nuova comunicazione che è un invito alla gioia e alla vita, al potere dello stare insieme, tutto costruito intorno a una figura femminile forte e ispiratrice. E in un contesto, quello di San Francisco, che più di tutti può incarnare i valori della modernità cosmopolita.

Il risultato è un profumo che si trasforma in un fedele compagno di viaggio e in una musica che, come una dichiarazione d'amore e felicità, entra nella nostra playlist del cuore. Forever.