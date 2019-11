Undici fragranze da regalare se volete fare un figurone!

Perché aspettare Natale per fare un regalo all'amica del cuore, al BFF, alla mamma o alla collega preferita?

Vi diciamo su quali fragranze puntare per andare sul sicuro!

L'iconico profumo è racchiuso in un cofanetto, insieme alla travel size. Per chi ama viaggiare.

Una fragranza fresca, raffinata e senza tempo: la composizione nasce dalle solari essenze degli agrumi di Sicilia e dall'armoniosa miscela di essenze fiorite come Lavanda e Rosa bulgara, che si uniscono alle note legnose di Vetiver, Sandalo e Patchouli nel fondo. Il regalo per lui.





Il cuore raccoglie un accordo di Rosa e Violetta, la prima fresca e femminile, la seconda, con note cipriate, doma la natura passionale della Rosa. Un sottile e raffinato accordo floreale che trasporta in leggendari boudoirs parigini.

In questa Eau de Parfum Intense, la Vaniglia - l'ingrediente principale - infonde alla fragranza intensità rendendola più sensuale.

Una nuova esperienza floreale in cui i succosi agrumi sposano il variopinto splendore della Rosa e del Gelsomino, innalzato dall’avvolgente carezza del Sandalo e della Vaniglia.





L'Holiday Set comprende una fragranza insieme alla lozione per il corpo con la stessa profumazione da 200 ml della collezione KILIAN Body Pleasures.



Profumo floreale, sottile equilibrio di Violetta e Rosa bulgara, è esaltato dalla Vaniglia e dai Muschi bianchi. Una singolare Eau de Parfum che è diventata un'icona nel mondo dei profumi.

Il motivo in più per regalare la fragranza? Il romanzo in omaggio!

Evoluzione dell'interazione tra femminilità e intensità urbana, la sua firma di fiore di Cactus, abbinata a un sensuale accordo solare, racchiude in un flacone la bellezza di un tramonto.

Fragranza florientale moderna e irriverente, nasce da tre qualità di Gelsomino che donano una lussuosa femminilità, unite alla Vaniglia bourbon, l’estratto più nobile della profumeria.

Un flacone a forma di rossetto, simbolo di femminilità per eccellenza racchiude una fragranza dall' audace accordo cremoso e spicy, che crea dipendenza. Evolvendosi, rivela un cuore fiorito incredibilmente sexy, con il tocco energizzante di note frizzanti. Il cofanetto con la crema corpo è il regalo perfetto per anticipare il Natale.

Realizzata in collaborazione con Jo Malone CBE, fondatrice di Jo Loves, la collezione Zara Emotions è da provare! Vi consigliamo Ebony Wood, se amate le fragranze legnose.

Credit ph: Pexels.com