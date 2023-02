Tante interpretazioni per una fragranza unica, raffinata ed elegante: Coco Mademoiselle di Chanel. A esprimere il carattere vibrante di questo profumo iconico c'è un nuovo volto, l'attrice Whitney Peak, con una campagna che vi raccontiamo in anteprima

La sua freschezza agrumata, accostata al sensuale patchouli epurato che lascia sulla pelle una scia persistente, è il segreto del successo di questa fragranza tanto amata dalle donne irriverenti che, come Coco Chanel, rappresentano la sintesi sublime di animi e attitudini opposte. Coco Mademoiselle di Chanel è un profumo iconico che ha ormai uno spazio tutto suo nella storia della profumeria e che continua a stupire anche grazie alle sue molteplici declinazioni– tutte irresistibili. Scopritele con noi.

COCO MADEMOISELLE L'Estratto

Un gioiello per momenti straordinari: nell'Estratto i fiori delicati si esaltano a vicenda in una sensualità luminosa, arricchita dagli accenti preziosi dell’iris pallida. È il profumo ambrato, sensuale e voluttuoso per eccellenza.

COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum

L’essenza luminosa dell’arancia è vivace e frizzante. Un cuore chiaro e trasparente svela l’accordo di rosa e gelsomino. Gli accenti epurati di patchouli e vetiver esaltano una composizione olfattiva ormai divenuta iconica. Inaspettata all’epoca, è oggi imprescindibile.

COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum Intense

Un cuore di rosa e gelsomino è avvolto dalle note calde del patchouli d’Indonesia. Le note di arancia di Sicilia e bergamotto di Calabria sono ese ancora più intense. E per un tocco di magnetismo in più, l’essenza di patchouli è presente in proporzioni ancora maggiori, associata all’assoluto di fava tonka e di vaniglia del Madagascar.

COCO MADEMOISELLE L'Eau Privée

L’Eau Privée evoca la luminosità dell’arancia e la morbidezza dell’accordo fiorito di assoluto di gelsomino e di petali di rosa, arricchito dalla delicatezza delle note di muschi bianchi.

COCO MADEMOISELLE Profumo per capelli

Ideale per ogni momento della giornata, rivela a ogni movimento la fragranza emblematica della raffinatezza assoluta, per un ricordo delicato ed etereo.

COCO MADEMOISELLE Olio per il corpo

Avvolge la pelle in una consistenza fine e setosa, lasciandola delicatamente profumata e incredibilmente satinata. Reinterpretato in una formula nuova e ancora più sensoriale, questo olio idratante si vaporizza sul corpo per intensificare il ricordo sensuale di COCO MADEMOISELLE.

Il nuovo volto della fragranza: Whitney Peak

Energica e audace: l'attrice canadese ventenne di origini ugandesi (ha interpretato uno dei personaggi principali nel reboot della serie “Gossip Girl” e ha anche recitato come protagonista in “Hocus Pocus 2” di Anne Fletcher) ha un rapporto in continua evoluzione con Chanel. Da ambasciatrice della Maison per il mercato statunitense a musa della campagna per la borsa CHANEL 22, è ora il nuovo volto della fragranza COCO MADEMOISELLE.

La vitalità, l’entusiasmo e l’energia di Whitney Peak sono contagiosi: è l’emblema della gioventù di oggi. La sua curiosità, la fiducia nei confronti della vita, il desiderio di mettersi in gioco e la mancanza di preconcetti richiamano il carattere di una giovane Coco Chanel. Whitney Peak incarna la personalità autentica di COCO MADEMOISELLE, una giovane donna che affronta il suo destino per diventare chi è e chi vuole essere. «Se devo essere sincera, non avrei mai immaginato di attirare l’attenzione di una Maison così importante – ha dichiarato Peak-. Per non parlare del piacere di lavorare con il brand e rappresentarlo. Non vedo l'ora di mostrare la versatilità e lo stile senza tempo di CHANEL».

Guardate il video della campagna e sfogliate la gallery con tutte le foto di backstage!

Whitney Peak è il nuovo volto di Coco Mademoiselle. Le foto (di backstage) della campagna Credit ph: Chanel Press Office

Credit ph: Chanel Press office