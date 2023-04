Una nuova creazione olfattiva proposta come "la quintessenza del cocktail estivo in un profumo": scoprite Blue Moon Ginger Dash di Kilian Paris

Kilian Paris lancia una nuova fragranza audace in edizione limitata: Blue Moon Ginger Dash.

Parte della celebre famiglia olfattiva dei The Liquors, questo nuovo blend audace in edizione limitata viene proposto come "la quintessenza del cocktail estivo in un profumo".

Blue Moon Ginger Dash di Kilian Paris si ispira infatti al Blue Lagoon, il drink cult degli anni '90 tanto amato da Kilian Hennessy, founder del marchio.

Il cocktail Blue Lagoon propone un mix di limone, vodka e liquore Blue Curaçao, resi fragranza da Kilian Hennessy e dal naso profumiere Sidonie Lancesseur. Il tocco in più? Lo zenzero, per accompagnare serate estive indimenticabili.

Blue Moon Ginger Dash di Kilian Paris: le note olfattive

Must della stagione estiva, questa fragranza fa vivere un viaggio olfattivo nel Mediterraneo grazie alle note note di limone che, unite al calone, donano un tocco "on the rocks" per una freschezza inimitabile, espressione dell'unicità del carattere della maison francese.

La fragranza prosegue poi con un accordo di vodka e note di zenzero biologico del Madagascar che sprigionano una sensazione elettrizzante e aggiungono un tocco energizzante alla base di muschio bianco.

Per un feeling dacisamente sensuale - firma di Kilian Paris - troviamo poi la nota di ambroxan, che pervade la fragranza dalla testa al cuore.

Le parole del creatore

Kilian Hennessy racconta così questo profumo novità tutto da scoprire: “Credo che ognuno debba avere una collezione di profumi. La scelta della fragranza dipende dalla stagione, dal mio umore e dall’occasione. Lo stesso vale per i cocktail. Blue Moon Ginger Dash è sicuramente il mio cocktail estivo preferito, soprattutto quando sono in Costa Azzurra”.

Info e dove comprare

Blue Moon Ginger Dash è disponibile all'acquisto, nel formato da 50 ml, sul sito ufficiale Kilian Paris e nelle migliori profumerie artistiche.