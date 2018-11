Un accordo gourmand speciale e un equilibrio innovativo per le note olfattive che danno vita al nuovo profumo Trussardi Sound of Donna

È stato scelto un nome iconico per la nuova fragranza Trussardi Parfums: Sound of Donna.

Un'ode alle donne contemporanee, al loro sound, un omaggio all'eleganza femminile con un tocco di irriverenza

Chic e iconica, la donna Trussardi ama la vita e le sue occasioni, vuole ridere e dedicarsi alle sue passioni, sentendo sulla pelle un jus che, come il suono di una donna, non lascia nessuno indifferenti.





Il profumo Sound of Donna appartiene a una nuova famiglia olfattiva: Fiorito Orientale/Gourmand/Legnoso.

Creato dal naso Emilie Coppermann, racchiude molte sorprese con accordi olfattivi a contrasto, come la personalità della giovane donna che lo indossa.

La sua piramide olfattiva si apre con una seduzione radiante, data dalle note frizzanti di succo di mandarino che si uniscono alla croccantezza delle mandorle verdi e alla freschezza della magnolia.

Il cuore è arricchito da un bouquet floreale dalla sensualità luminosa, con note di tuberosa bianca, affiancate da quelle iperfemminili della rosa e dalla morbidezza del fiore di eliotropio.

Le note di fondo infine chiudono Sound of Donna con il gusto sofisticato di un equilibrio innovativo tra legno di sandalo, patchouli e l'accordo Mont Blanc, nota gourmand ispirata al celebre dolce.

Quest'ultimo è il grande protagonista della fragranza.

Emilie Coppermann commenta così questa nota particolare: «Il Mont Blanc è un dolce che mi affascina da sempre. La delicatezza della panna montata abbinata alla croccante leggerezza della meringa e alla sensualità speziata della castagna: già di per sé è quasi una fragranza completa!»

Troviamo la complessità femminile anche nel flacone di Sound of Donna, pensato per non essere semplicemente visto frontalmente, ma per dare una visione di sé a 360°, senza una prospettiva prestabilita.

Infine, la dominante cromatica del flacone di Sound of Donna è la sfumatura Ultra Violet, il viola colore Pantone dell'anno 2018, enigmatico e originale.





Insieme alla testimonial, la cantante Annalisa, Sound of Donna è il nuovo profumo Trussardi Parfums che lascia il segno sotto forma di suono.