Una ventata briosa e allegra, adatta anche da spruzzare sui capelli: le acque profumate sono l'alternativa perfetta al profumo (anche in città!)

Alla ricerca di una fragranza più leggera? Puntate sulle acque profumate, un grande classico dei mesi più caldi ma adatto in qualsiasi periodo dell'anno.

Merito delle loro piramidi olfattive molto fresche fatte di agrumi, erbe aromatiche come timo e menta, note marine e fiori d’acqua come la ninfea, frutti esotici come il cocco o l’ananas e aromi che richiamano subito le vacanze, come l’odore della sabbia o il monoi.

Ideali per essere usate anche in città, hanno una bassa gradazione alcolica, il che le rende molto leggere e poco invadenti, adatte per essere spruzzate su tutto il corpo, in alcuni casi anche sui capelli.

Ginger Fizz, Guerlain

Compie vent’anni la celebre collezione Aqua Allegoria di Guerlain composta da creazioni fresche e leggere dall’ispirazione bucolica ed estiva. Ingrediente in comune il freschissimo bergamotto calabro che arricchisce anche Ginger Piccante, un’ode allo zenzero, energizzante e frizzante perfetto per contrastare il caldo. Accanto anche Flora Cherrysia, un omaggio ai fiori di ciliegio giapponesi, e Coconut Fizz con acqua e frutto di cocco all’interno.

Per Aquam Albi, Tonatto

Ispirata alla storia di un giovane capitano di vascello che solca i mari passando da Grasse, quest’acqua profumata è ricca di ginseng e aloe vera, così da mantenere idratata e tonificata la pelle, mentre nella piramide ci sono olfattiva pepe nero, muschi e spezie fredde.

Acqua Profumata Soffio Rilassante alla Rosa, L’Occitane

Al centro la rosa centifolia circondata da altre note in questo caso molto rilassanti tra cui la camomilla e la lavanda, ideale quindi per essere spruzzata in vacanza o la sera. Della stessa collezione anche Acqua Profumata Soffio di Euforia alla Rosa e Acqua profumata Soffio Rivitalizzante alla Rosa.

Eucalyptus & Lavande, 100 Bon

Rilassante e aromatica, quest’acqua profumata ha una concentrazione del 4-5% ed è perfetta per rilassare il corpo. Ricca di oli essenziali, può essere spruzzata su tutto il corpo quante volte si vuole.

Eau Dynamisante, Clarins

Oli essenziali ed estratti di piante all’interno di questa acqua storica del marchio francese, tra le prime a essere state create. Estremamente rinvigorente, si applica su tutto il corpo con le mani.

Costa Azzurra Acqua, Tom Ford

La nuova versione della storica fragranza del marchio texano punta tutto sulla freschezza: all’interno è stato catturato l’aroma della vegetazione della Côte d’Azur con cipresso, ginepro, mirto resina di pino e un aroma di limone che ricorda il sole sulla pelle. Il tutto all’interno di un flacone blu come il Mediterraneo.

Acqua, Acqua dell’Elba

L’aroma di una caletta isolata dell’isola dell’Elba, l’odore del mare e del sole che scalda la pelle, il sale e quello della vegetazione; all’interno agrumi e sentori di sale, mirto e alga, gelsomino e muschio acquatico.

Rising Sun, Shisiedo

Novità di stagione, il colore e le note sono ispirate al sole e all’energia dell’estate mentre il mix è molto fresco, a base di agrumi. Inoltre la formula è stata pensata per essere spruzzata anche prima dell’esposizione solare.

Nouvel Élan Body Mist, & Other Stories

Con eliotropo, gelsomino, ambra e patchouli, questa fragranza si spruzza senza parsimonia e può essere sovrapposta anche alle altre della stessa linea.

Lancaster Summer Edition French Riviera, Lancaster

Omaggio alla Costa Azzurra, come dimostra anche il flacone, è un’acqua giocosa con bergamotto e neroli all’interno mentre i fiori d’arancio e la magnolia donano un che di voluttuoso.

Bergamote Soleil, Atelier Cologne

Una colonia ma più intensa e persistente, con una concentrazione del 15%, questa fragranza fa parte della collezione Joie de Vivre ed è pensata per sprizzare gioia ovunque. Nella piramide anche il gelsomino, l’arancia amara, il cardamomo, la lavanda e il vetiver.

Aloe Vera Acque di Carhusia, Cartusia

Arricchito con bergamotto e gelsomino, originari dell’isola, l’ingrediente principale è la fresca e delicata aloe vera e l’acqua può essere spruzzata su tutto il corpo. Della linea anche il sapone liquido e solido e lo shower gel.

Cologne Botanique Aqua Nymphae, Le Couvent des Minimes

Molto delicato, questo sillage ricorda l’aroma fresco di un ninfeo all’ombra; all’interno le note di limone, papiro, pepe nero ed essenza di giunchi d’acqua. Tutte le colonie del marchio sono vegane e composte per il 92% da ingredienti di origine naturale.

Fleur d’Osmanthus, Roger&Gallet

Fresco, luminoso, il fiore d’Osmanto è il protagonista di questa acqua profumata, e dell’omonima linea, scelto per il suo potere euforizzante e di benessere.

Plaisirs Nature- Acque Profumate Corpo e Capelli, Yves Rocher

Vaniglia Bourbon contiene estratto di vaniglia per un aroma molto intenso. Accanto anche Mango e Coriandolo e Noce di Cocco, aromi esotici per viaggi mentali garantiti.

