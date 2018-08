Profumate, leggere, adatte per tutto il corpo, capelli compresi: le acque profumate sono perfette per l'estate, da spruzzare dalla testa ai piedi

Delicate, prive di alcol, perfette per una sensazione “splash” su tutto il corpo, si spruzzano in abbondanza e via. Le acque profumate sono la valida alternativa al classico profumo in estate perché più leggere e rinfrescanti.

Come sceglierle? In base ai propri gusti, semplicemente! Le più adatte per la bella stagione sono quelle con all’interno gli agrumi e ingredienti che ricreano l’odore del mare e della sabbia, contrastando le alte temperature e facendo viaggiare la mente. In alternativa anche le acque profumate floreali, veri e propri bouquet con rose, peonie, fiori d’arancio, senza dimenticare quelli esotici come orchidea e tiarè o quelli acquatici, e quindi più freschi, come la ninfea. Per chi cerca qualcosa di diverso dalla propria acqua profumata può puntare su ingredienti come tè, cocco, uva, foglie di basilico, tutte note leggermente asprigne.

Il grande vantaggio dell’acqua profumata? Può essere spruzzata ovunque, non solo nei punti più classici, ma su tutto il corpo e anche sui capelli. Merito è appunto della sua leggerezza.



Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash