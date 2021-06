Zalando e Sephora avviano una partnership che porterà gli oltre 300 brand prestigiosi ed esclusivi della catena di profumerie francesi sulla piattaforma di rifermento nel mondo del fashion

Zalando e Sephora uniscono le forze per creare un’impareggiabile esperienza online di beauty di alto livello per i clienti europei.

A partire da settembre 2021 vedremo Sephora affiancare Zalando in una importante partnership che porterà gli oltre 300 brand prestigiosi ed esclusivi Sephora su Zalando.

Questa collaborazione innovativa unisce moda e beauty per soddisfare le aspettative di acquisto dei clienti in ambito lifestyle.

Il loro obiettivo? Dare vita a un esclusivo punto di riferimento online per il beauty di alta gamma per milioni di clienti di Zalando. In questo senso il brand tedesco reinventerà il modo in cui si acquistano i prodotti di bellezza su Internet.

La collaborazione tra Zalando e Sephora inizierà con il lancio in Germania nel quarto trimestre 2021. Mentre nel 2022 il lancio sarà esteso ad altri paesi europei.

David Schneider, Co-CEO di Zalando, ha commentato così: "Il settore della cosmesi rappresenta per noi un’opportunità enorme e stimolante, dal momento che il mercato del beauty in Europa è ancora piuttosto inesplorato. In quanto punto di riferimento per la moda e il lifestyle, vogliamo mettere in condizione i clienti di Zalando di trovare la perfetta selezione di moda e cosmesi in un unico punto, ispirarli e, contemporaneamente, fornire ai marchi con cui collaboriamo una piattaforma che li porti al successo digitale".

"La nostra partnership con Sephora - continua Scheneider - la destinazione preferita di molti beauty fan, porterà l’offerta dei cosmetici al livello superiore per i nostri clienti e consentirà loro di acquistare i marchi più ricercati ed esclusivi, approfittando dell’eccellente esperienza cliente e della praticità di Zalando",

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale Zalando.