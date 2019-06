Partecipa all'iniziativa per ricevere l'esclusiva consulenza delle Miyabi Shiseido e un omaggio Future Solution LX

Per Shiseido, l'arte del dono è uno degli elementi chiave della filosofia del brand.

Affonda le sue radici nelle antiche tradizioni giapponesi con il concetto dell' omotenashi - un "benvenuto di cuore" – che ci insegna la cura verso il prossimo attraverso un profondo senso di accoglienza e rispetto.

Questo concetto si traduce in una volontà di anticipare i desideri della persona che abbiamo di fronte e Shiseido, per celebrare l'anniversario dei 10 anni della linea Future Solution LX, condividerà con le lettrici di Grazia.it la possibilità di vivere un'esperienza esclusiva per scoprire la linea più prestigiosa del brand.

Completa il form per ricevere l’invitation per prenotare una speciale consulenza gratuita e personalizzata ad opera delle sapienti Miyabi Shiseido.

Potrai scegliere la profumeria aderente a te più vicina e ricevere un omaggio Future Solution LX.