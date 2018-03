E' il momento di intervenire per non arrivare impreparata alla prova costume!





Per prima cosa impara a riconoscere i tuoi nemici: ritenzione idrica e cellulite non sono la stessa cosa.

La ritenzione idrica è la tendenza del corpo a trattenere i liquidi in eccesso (oltre a tossine e sali), mentre la cellulite ne è la diretta conseguenza, una vera e propria infiammazione del tessuto sottocutaneo. In pratica, le cellule si gonfiano e, occupando più spazio, “schiacciano” il microcircolo sanguigno e linfatico che non riesce più a drenare i liquidi e gli scarti cellulari. Il risultato è la tanto odiata pelle a buccia d’arancia.

Ma andiamo al sodo: come si fa a combattere la ritenzione idrica e a liberarsi della pelle a buccia d’arancia?

Ecco quello che devi sapere.

Idratazione

Il primo passo, il più semplice ed efficace, per combattere cellulite e ritenzione idrica è una corretta idratazione. Si consiglia di bere almeno 1 litro e mezzo (anche 2 litri) di acqua al giorno che contribuisce all’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso.

Movimento

Fondamentale per combattere la ritenzione idrica e quindi anche la cellulite, è fare attività fisica, che sia camminare, correre o fare ginnastica per almeno 30 minuti al giorno. Questa aiuta a riattivare il microcircolo e a prevenire o contrastare la tanto odiata buccia d’arancia.

Alimentazione

Meglio prediligere un regime alimentare sano: da una parte evitando i cibi salati, dall’altra aumentando il consumo di frutta e verdura fresche, in particolare quelle ricche di vitamina C per proteggere i capillari sanguigni e migliorare la circolazione venosa e il sistema linfatico. Tra gli alimenti dalle proprietà drenanti e antiossidanti che aiutano a depurare l’organismo dalle tossine ci sono ananas, pesca, uva e melone, oltre che carciofi, spinaci, broccoli, cicoria e in genere tutta la verdura a foglia verde. Optate per i cereali integrali: le fibre migliorano il funzionamento dell’intestino e allontanano il rischio di stitichezza, disturbo che ostacola il deflusso venoso a livello addominale.

Integrazione

Alcune situazioni possono favorire lo sviluppo della ritenzione idrica e della cellulite, come ad esempio l’assunzione della pillola contraccettiva. In questo caso gli alleati da far scendere subito in campo sono Zyxelle® e Zyxelle® Plus, integratori appositamente studiati per contrastare i classici disagi della pillola anticoncezionale. Infatti, grazie alla presenza della Centella asiatica, Zyxelle® e Zyxelle® Plus contrastano gli inestetismi della cellulite e favoriscono la funzionalità del microcircolo in tutti quei casi in cui esso risulta alterato (gambe pesanti).

Zyxelle® è indicato per le donne al di sotto dei 30 anni;





Zyxelle® Plus è indicato per le donne al di sopra dei 30 anni in quanto contiene, in più rispetto alla formulazione classica, la biotina che contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti (carboidrati, grassi e proteine) e la vitamina D che aiuta la salute delle ossa.





È possibile acquistarli in farmacia o parafarmacia o direttamente dal sito.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.zyxelle.com.