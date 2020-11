Una collezione natalizia preziosa ed elegante, che fa rivivere l'atmosfera del lago incantato e dei celebri cigni danzanti con illustrazioni esclusive: è la magia di Clé de Peau

Le Lac Enchanté è la Holiday Collection 2020 di Clé de Peau, luxury brand di trattamenti per la pelle e make-up ricercato e sofisticato.

Il Natale di Clé de Peau è dedicato a uno dei più celebri balletti, Il Lago dei Cigni, che apre le porte a un mondo radioso, in grado di esaltare la bellezza di ogni donna e di trasportarla in una dimensione fatta di magia ed eleganza.

Come un viaggio in punta di piedi, Clé de Peau ci trasporta nei cinque atti de Il Lago dei Cigni, attraverso il packaging unico dei prodotti che compongono la Collection Lac Enchanté: è caratterizzato da ali dorate che si spiegano sulle confezioni e sul pack secondario insieme a incantevoli illustrazioni.

L'opera nasce dalla romantica immaginazione dell'illustratrice romana Daria Petrilli.

«Lavorare con Clé de Peau è un onore. Il Lago dei Cigni, un compendio di amore e magia, mostra il dualismo tra il bene e il male, un tema evocativo che è reale e attuale ancora oggi. Spero di aver trasmesso l'essenza di questo balletto attraverso il design di ogni prodotto della collezione - il contrasto tra il Cigno Bianco e il Cigno Nero, la scenografia blu arricchita da cornici dorate, il tocco fantastico delle figure femminili circondate da piume che danzano sulla superficie dell'acqua e i cigni che prendono il volo nella foschia del tramonto. Coloro che sperimentano un prodotto della collezione Enchanted Lake possono sognare, con la consapevolezza di avere un pezzo di magia tra le loro mani», afferma Daria Petrilli.

Magia che ritroviamo in ogni riflesso, dettaglio e sfumatura dei prodotti Clé de Peau, che trasformano i gesti della bellezza quotidiana in uno strumento per accrescere la luminosità interiore, cosicché ogni donna possa spiegare le sue ali e raccontare al mondo la sua storia.

La Crème

In edizione limitata, la crema emblema di Clé de Peau assume le tonalità ipnotiche del lago, mentre i quattro lati del pack narrano diverse scene del classico senza tempo, celebrando il potere e la vittoria dell'amore.

The Serum

Si alzi il sipario e si riveli la luminosità, con The Serum e il suo potere splendente, mentre il pack raffigura il risveglio del Cigno Bianco.

Lipstick Mini Set

I cinque mini rossetti nelle tonalità accese del rosso evocano quattro cigni bianchi e uno nero che danzano sul lago incantato.

Luminizing Face Enhancer

L'illuminante sprigiona perle di luce che ravvivano il volto delle donne, donando candore soave al loro incarnato, come sotto il chiaro di luna.

Lipstick Cashmere & Lipstick

I due rossetti rossi rappresentano le due facce dell'eroina: il Cigno Bianco, in un pack oro e bianco fragile e maestoso.

E il Cigno Nero, dal pack scuro e audace.

Eye Color Quad

Una piuma dorata si adagia sui quattro ombretti della palette dedicata allo sguardo tenebroso del Cigno Nero.

Lip Glorifier Break of Dawn

Il balsamo labbra dalla tonalità berry incarna il contrasto: la piuma del Cigno Bianco sfiora delicatamente le labbra creando un velo traslucido, e lasciando poi un accenno di colore, segno del Cigno Nero.