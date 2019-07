Il make up nei toni del corallo è un grande evergreen per la bella stagione! Scoprite come realizzare una full-face corallo con tutti i prodotti must have



Il colore che amiamo di più per i nostri make up estivi? Il corallo naturalmente! Grazie al suo perfetto mix bilanciato di tonalità rosate, albicocca e pescate dona a tantissimi tipi di carnagione.



Abbracciate la tendenza Living Coral e provatelo in versione monocromatica, il corallo si adatta infatti a essere utilizzato come ombretto, sulle guance e sulle labbra.



Puntate su shade luminose, optate per blush e polveri arricchite da pagliuzze dorate, texture confortevoli sulle labbra e giochi di colore più decisi sugli occhi, per richiamare i colori dei tramonti estivi.



Scoprite tutti i prodotti di make up must have da provare assolutamente se amate il trucco corallo.



Una polvere blush-illuminante a mosaico che permette di personalizzare il colore per creare la tonalità di corallo giusta per noi.



Una tonalità in edizione limitata per l'iconico rossetto della maison che unisce una lunga durata al comfort sulle labbra, dal finish satinato.



Un blush leggero e versatile a effetto bonne mine, in una tonalità di corallo che dona praticamente a tutte.







Un formato ultra compatto comodissimo da portare sempre con sé, con le tonalità di ombretti più calde, dal corallo al terracotta dal finish matte o luminoso.



Un'edizione speciale del blush più amato, dall'inconfondibile tonalità rosa corallo e microparticelle scintillanti.



Un gloss dalla texture cremosa in una tonalità nude dal sottotono corallo, per chi ama le tinte più soft.



Un kit di polveri super luminose per i vostri look sunkissed. Al centro un blush color corallo e ai lati un illuminante e un bronzer dal finish radioso.



15 tonalità di ombretti dalla texture ricca e dal colore pieno per ricreare l'effetto del tramonto sugli occhi. I colori vanno dai toni naturali, al corallo, fino al rosso e all'arancio.



Un lip balm con antiossidanti che regala un velo di colore e un effetto luminoso.



Un blush dalla texture cremosa che dona un effetto radioso al viso con un tocco di colore a effetto salute.



Credits Ph.: Mondadori Photo