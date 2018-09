L' evento che inaugura la Fashion Week in cui protagonista è la nuova collezione di rossetti: leggete il nostro racconto

Nessuno ama il glamour come Tom Ford e nessuno lo rappresenta come lo stilista americano. Chi, meglio di Mr. Ford, poteva inaugurare con l'eleganza e l'ironia che lo contraddistingue la settimana della moda di New York?

Come sempre Tom Ford non si limita a far sfilare il lusso sulle passerelle; al fashion show SS 2019 è seguito un indimenticabile after-party al centro culturale Park Avenue Armory di New York che, per l'occasione, si è trasformato da luogo istituzionale a discoteca ispirata ai mitici Settanta/Ottanta.

Una festa in onore della nuova collezione di rossetti Tom Ford Boys&Girls, protagonista dell'evento che ha riunito alcune fra le celebs più cool del momento: da Cardi B a Henry Golding, da Hailee Steinfeld a Tom Hanks (con l'inseparabile moglie, Rita Wilson), da Adriana Lima fino alla comica australiana Celeste Barber, nota per le foto dissacranti che pubblica su Instagram.

E ancora: Suki Waterhouse, Russel Westbrook, Michiel Huisman, Pom Klementieff, Elizabeth Chambers Hammer, Gina Gershon, Abbey Lee Kershaw, Caroline Vreeland, Julia Restoin Roitfeld, Patti Hansen, Elizabeth Debicki, Salem Mitchell e Bonner Bolton.

Un party ma anche un vero evento mediatico: nella sala, riscaldata dal sound delle due dj Simi and Haze, due grandi schermi proiettavano un'anteprima dei sei video diretti da Steven Klein per la campagna dei Tom Ford Boys&Girls - 30 nuove tonalità di rossetti dal colore puro e luminoso e disponibili in tutte le finiture - più un video realizzato con la partecipazione di Celeste Barber e girato in esclusiva per la festa.

A disposizione degli ospiti anche due photo box che hanno consentito ai presenti di realizzare e postare video e fermi immagine che imitavano la campagna pubblicitaria il cui nome non lascia spazio a dubbi: “Kiss”. Trionfo dello stile americano confermato anche dai dettagli: sui vassoi drink, hamburger e donuts!

Guardate il video realizzato dalla nostra inviata speciale a New York Claudia Ciocca!

Tom Ford Boys&Girls: Kiss

Ed ecco anche la gallery con i momenti più belli dell'after-party by Tom Ford.

Credit video: Claudia Ciocca

Editing: Michela Marra

Credit ph: BFA and Franz Walderdorf