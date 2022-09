Rosso - matte o lucido - oppure nude in tutte le sfumature: ecco i rossetti per l'autunno 2022 selezionati dal Team Digital di Grazia.it!

Se avete voglia di provare dei nuovi rossetti per l'autunno 2022, questo è l'articolo che fa per voi: vi consigliamo i nostri must have (con alcune novità tutte da provare). Buona lettura!

Daniela Losini- Senior Beauty and Gender Editor / Head of Beauty Grazia Factory

Ho provato miriadi di rossetti e colori e sostanzialmente le mie scelte ricorrenti sono tre: quando scelgo il colore (dal nude al fucsia o rosso che sia) mi piacciono le tinte sature e cremose con un finish vellutato. Il mio preferito degli ultimi mesi è un Gucci che mi ha regalato un’amica, Rouge a Levrès Mat N. 208 They Met in Argentina un nude che vira al mattone, stupendo da usare anche come blush. Un’altra mia fissa sono le labbra color ciliegia e la base perfetta per me è Tinted Love di Charlotte Tilbury che si chiama Love Chain. Enfatizza il colore delle labbra e basta del burro di cacao per ravvivarlo durante il giorno. Infine un gloss che compro e ricompro e non mi stanca mai: Fenty Gloss Bomb in Fenty Glow. Mi piace tutto la texture, il colore, il finish. Da usare da solo o sopra il rossetto di Gucci.

Michela Marra - Beauty Editor Collaborator

Colleziono rossetti da oltre dieci anni e il mio signature lip color è il rosso. Il “merito” è di mia mamma che da sempre indossa solo lipstick in questa tonalità, rigorosamente abbinati a uno smalto very red. Ho provato tutte le sfumature e tutti i finish possibili e la mia scelta cade il 90% delle volte su un prodotto dalla finitura opaca. Che sia giorno o notte, inverno o estate, poco importa: difficilmente cambio idea. Ovviamente ogni regola vuole la sua eccezione: quando voglio dare un boost di idratazione alle labbra o quando sono in vacanza o in giro e ho bisogno di velocissimi ritocchi, opto per un rossetto lucido o per un gloss. Per ogni stagione, però, un innamoramento diverso: nel beauty case finiscono prodotti diversi ogni tre – quattro mesi (anche perché amo fare tantissimi test). Al momento gli irrinunciabili sono quattro: MAC Cosmetics Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick, un colpo di fulmine recentissimo, in particolare nella tonalità Ruby New, un rosso a base blu vibrante long lasting. In genere, però, la sfumatura di rosso che mi dona di più è quella calda e aranciata. Due i rossetti must: Lisa Eldridge TRUE VELVET LIP COLOUR in Velvet Morning un rosso arancio dal finish vellutato intenso e LH36 Mat Lipstick in Fun che scorre facilmente sulle labbra. E se ho voglia di un finish lucido e trasparente, il mio preferito è Fenty Beauty Slip Shine Sheer Shiny Lipstick in Tang Thang, un rosso chiaro brillante e cremoso.

Serena D'Angelo - Beauty Editor Collaborator

Il rossetto è il mio prodotto di make-up preferito, la mia signature e il mio salvavita! Il mio primo tatuaggio - fatto di impulso tanti anni fa - è proprio un lipstick sulla caviglia destra. Lo sfoggio con orgoglio come fosse un amuleto pop. Difficilmente esco di casa senza rossetto e sceglierne solo tre, per me, è particolarmente difficile. A ogni modo, tra le novità del momento da non perdere vi segnalo Guerlain Rouge G Velvet Metal nella variante 530 Majestic Rose, un rosa intenso dai lievi riflessi metallici, abbinato al case Nymph Rose in edizione limitata, ispirato alle ali delle farfalle. E' una delle proposte più glam di stagione. Un altro rossetto novità che mi ha fatto perdere la testa? Mac Cosmetics Powder Kiss Velvet Blur Slim Lipstick nel colore Wild Sumac, un rosso lampone caldo che ravviva l'incarnato ed è diventato rapidamente il mio go-to. Ultimo, ma non per importanza Dior Rouge Dior Forever nella nuance 840 Forever Radiant: un rossetto opaco e confortevole a lunghissima tenuta in una bellissima sfumatura di rosso mattone, perfetto sulla mia pelle abbronzata (o meglio, autoabbronzata!). Bonus: la tinta labbra low cost Astra Aqua Pure Beauty Lip Stain 04 Tuttifrutti. Tinge le labbra di un bel rosso intenso senza lasciare traccia: da provare assolutamente.

Sara Moschini - Senior Fashion Editor / Head of Fashion Grazia Factory

Che sia rossetto o lip gloss colorato è davvero difficile che io esca senza nulla sulle labbra. Da quando ho provato le tinte di Kess non riesco più a tornare indietro. Da un lato hanno un primer morbidissimo da usare come base, e dall'altra la "Lip Tint" che resta senza spostarsi per ore. Io uso il Nude Rose e il Red Rose, che in generale sono anche i miei colori preferiti rispettivamente da giorno e da sera. Un'altra scoperta recente e che ho sempre in borsetta sono gli stick due in uno (per labbra ma anche per guance) di Blondesister, facilissimi da applicare al volo più volte durante la giornata. Tra tutte le tonalità il mio preferito è il Rosey Beige, super anni 2000. Ultima menzione (anche perché sono stati lanciati davvero da poco) per i Red Touch di Deborah, colori ultra opachi che fanno le labbra vellutate senza seccare in un range di nove colori. Io evito i violacei ma tutti i rosa (Delicate e Peony), il rosso "Fiery" fino al Burgundy più aggressivo mi piacciono un sacco.

Giada Borioli - Senior Lifestyle Editor / Lifestyle Channel Manager

Fin da quando ho iniziato a truccarmi appena adolescente ho sempre preferito sbizzarrirmi con i colori sugli occhi e tenere le labbra neutre, quindi negli anni sono diventata esperta di rossetti invisibili, quelli che senza farsi notare donano ordine, volume e lucentezza alle labbra. Beige chiarissimo, burroso e dall'effetto simile a quello di un burro cacao, Afterglow di Nars in Clean Cut è il mio cavallo di battaglia per tutti i giorni; per la sera salgo di una gradazione con Rouge Volupté Shine in Nude in Private di Yves Saint Laurent, un rosa antico che asseconda il colore naturale della mia bocca. Unica eccezione pop nel mio parco rossetti, per quando mi sento nel modo giusto, un rosso mela come Stay Vulnerable in Nearly Berry di Rare Beauty: glossy, resistentissimo e abbinato solo a un filo di mascara sugli occhi.

Rossella Malaguarnera - Senior Fashion Editor / Fashion Channel Manager

La verità è che adoro i classici rossetti rossi e intensi e negli anni, lo ammetto, ne ho comprati moltissimi, sempre a caccia della punta di rosso perfetta per la mia carnagione, ma difficilmente mi ci vedevo, anche nelle occasioni speciali... l'effetto mi sembrava sempre "too much" su di me. Con il tempo ho imparato ad apprezzare delle nuance più delicate, i rosa e i nude per esempio, perché danno l'idea di labbra leggermente colorate ma senza eccessi, un look naturale ma che valorizzi la bocca. Tra i rossetti che ho sempre con me (e che trasferisco nei vari "cambi-borsa") non mancano quello di Espressoh, l'Aroma Lipstick nella colorazione Capriccio, un nude con "carattere", morbidissimo e confortevole tutto il giorno e l'Intensive Volume Matte di L'Oreal nella nuance Le Nude Independent, che ha una punta di rosa che dona un pizzico di romanticismo in più al make up. Infine, vero jolly per ritocchi last minute, è The Multilple di Nars, nella tinta Maui un pink spento e super versatile, che si utilizza non solo come rossetto ma anche come ombretto e blush!

Valentina Mauri - Senior Fashion Editor

Per quanto mi riguarda la scelta del rossetto giusto ha molto a che fare con l'umore del momento e con il mood della giornata. Al mattino, quando sono di corsa e non ho troppa voglia di badare al make-up, preferisco puntare solo su un gloss da passare al volo. Il mio preferito? Avendo spesso le labbra screpolate, ho adorato fin dalla prima applicazione Flower Infusion Lip Care Oil di Dolomia, un vero e proprio trattamento rigenerante e rimpolpante da portare con sè sempre (si può indossare da solo ma anche come tocco finale sopra al rossetto). Se mi sento un po' giù di corda e la giornata si prospetta un po' pesante, l'unico colore in grado di darmi un boost di buonumore è il rosa, ovvio #thinkpink! Perfetto a tale scopo il Powder Kiss Lipstick di Mac Cosmetics nella nuance Sultriness, super super cute (ve lo può confermare anche Olivia, la mia cagnolina, che vedete in foto). Last but not least, Sua Maestà il rosso. Di solito lo utilizzo solo di sera o nelle occasioni speciali ma, qualche volta, mi concedo di sfoggiarlo anche di giorno, a patto che il resto del make-up sia super naturale. Il mio preferito, ça va sans dire, è il Pirate della linea Rouge Allure di Chanel, un colore vibrante, intenso e deciso.

Katia Ciancaglini - Content and Product Manager Grazia.it

Ho sempre adorato i rossetti, da ragazzina li mettevo anche di nascosto pur non di non uscire senza, quindi mi viene quasi difficile fare una selezione. Per questo metto qui i due estremi: Dior Rouge Hypnotic Red 862 -un rosso scurissimo (quasi marrone)- e Rouge Coco Gloss 794 di Chanel. Il primo lo amo perchè una volta indossato ti risolve praticamente tutto il make-up, poi si stende benissimo e resta morbido sulle labbra tutto il tempo. Il secondo, invece, è proprio da tenere in borsetta per un tocco veloce in qualsiasi momento della giornata.

Simona Rottondi - Designer

Anche nei rossetti come nella vita non ho mezze misure, passo da un fucsia intenso come quello di Givenchy Le Rouge Rose Perfecto n.209 per le occasioni speciali a un balsamo idratante come quello di

Acqua di Parma al profumo di Bergamotto di Calabria, formato micro per borsette mini: è perfetto

per tutti i giorni!