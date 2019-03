Ecco i 7 migliori fondotinta budget friendly, specifici per tutte le esigenze

Tutte sappiamo che una base viso perfezionata è l'elemento fondamentale di ogni beauty look. Senza, anche lo smokey eyes più elaborato e il rossetto più d'impatto non vengono valorizzati nel modo giusto.

È per questo motivo che si tende a spendere un po' di più quando si tratta di fondotinta. Ci sono delle vere e proprie chicche anche tra i fondotinta low cost in grado di regalarvi un risultato impeccabile, al pari di tanti prodotti più blasonati.

Abbiamo selezionato per voi i migliori fondotinta economici sotto i 20 euro che vi sorprenderanno, davvero.

È forse il fondotinta budget friendly più amato nella beauty community. Ha una texture "elastica" che si fonde immediatamente con la pelle senza lasciare striature. Ha una coprenza media, costruibile e un finish assolutamente naturale, satinato. Le pelli da normali a miste lo ameranno.



Se ne innamoreranno tutte coloro che amano le texture ultra fluide, impalpabili che non fanno "strato" sulla pelle. Nonostante questa caratteristica di pelle nuda, uniforma perfettamente l'incarnato rendendolo setoso e con le imperfezioni minimizzate. Il top per le pelli miste, grazie anche alla lunga durata.



Il brand è sicuramente più conosciuto per la sua skin care, ma questo fondotinta ci ha piacevolmente stupito. La texture è super fluida, la coprenza leggera ma costruibile senza il rischio di incorrere nell'effetto maschera. È confortevole e fresco, ottimo se avete la pelle secca o se non sopportate di sentire il fondotinta sul viso.



Avete la pelle iper-sensibile, a tendenza acneica e temete sempre che un nuovo fondotinta possa scatenare reazioni indesiderate? Non sottovalutate questa chicca da farmacia, ha una formulazione ad alta tollerabilità e non è comedogeno. Si tratta di un fondotinta correttore ad altissima coprenza, perfetto per le pelli più problematiche. Con SPF25.



Il fondotinta a effetto radioso, illuminante e anti-stanchezza per le pelli stanche che hanno bisogno di essere rivitalizzate. Contiene micro-particelle dorate che illuminano e "appianano" per effetto ottico le zone d'ombra e le linee d'espressione. La texture è confortevole e molto lavorabile, dalla coprenza media. Ottimo per le pelli da normali a secche.



L'ultima versione, più leggera e naturale, del fondotinta dall'ottima performance in termini di coprenza e durata. Il plus? È waterproof e no-transfer, un sogno per la bella stagione.



Qui in effetti bariamo un po', perché non è un fondotinta vero e proprio ma una bb cream coreana. Ha però una coprenza media e un finish satinato, del tutto paragonabile a un classico fondotinta. In più ha un SPF50+ e agenti idratanti che si prendono cura della pelle.



