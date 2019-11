Alla ricerca di un fondotinta iper coprente? Grazia.it ne ha selezionati 16 e ti spiega come sceglierli e stenderli

Full Coverage: ovvero coprenza totale. È la caratteristica primaria se stai cercando un fondotinta che copra macchie, cicatrici (anche dell’acne) oppure, perché no, anche un tatuaggio. In vari formati, liquidi, cushion, compatto, stick, ecci qui sotto i 16 selezionati da Grazia.it.

Fondotinta coprente, ovvero?



Se è vero che, di base, tutti i fondotinta coprono le piccole imperfezioni, è altrettanto vero però che con tutte le formule in commercio molti fanno “anche altro”, come illuminare e scolpire. Per questo se si cerca una base a prova di macchie & Co. le formule coprenti sono le più indicate.

La loro caratteristica? Camuffare, sicuramente, grazie a polveri di ultima generazione che compongono la texture leggera sul viso (dev’essere infatti adatta alle pelli più impure e grasse) ma efficace anche nel cancellare macchie, occhiaie e discromie. Il tutto evitando il vecchissimo effetto cerone di una volta, perché sono presenti anche pigmenti che catturano la luce e la riflettono così da sublimare il viso.

Effetto matt quindi ma senza appensatire. Ma come si stende? Con i classici strumenti con cui ti trovi comoda: pennello o spugnetta.

Leggermente più difficile è invece la scelta: pur essendo leggeri sul viso, hanno una texture più “spessa” rispetto ai fondotinta classici per questo scegliere il formato giusto è importante. Di norma, quelli liquidi sono più consistenti adatti per le pelli più secche mentre quelli più leggeri sono ideali per le pelli miste o grasse. Gli stick sono i più pratici anche in viaggio e nel quotidiano sono perfetti per i ritocchi, mentre i compatti sono per chi ha dimestichezza nella stesura.