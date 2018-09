Una scelta di vita che influenza anche il beauty case: ecco i migliori prodotti di bellezza pensati per i vegani (e perché apprezzarli)

La prima regola è che nella lista dei componenti del prodotto (INCI) non ci siano ingredienti di origine animale né derivati. Per riconoscere un prodotto vegan, inoltre, basta dare un occhio alla confezione: quelli certificati hanno dei simboli come Vegan con la V di girasole, il marchio internazionale della Vegan Society o la V di VeganOK che è un brand italiano (ma esistono molti altri enti di certificazione in tutto il mondo).

Una volta chiarite le caratteristiche di un prodotto vegano, la domanda successiva è: perché abbracciare questa filosofia di vita? Sapere di poter usare un prodotto realizzato senza aver fatto soffrire alcune animale e adottare una routine di bellezza che permette di sentirsi meglio al 100% è la risposta.

Attenzione, però, a non confondere i cosmetici vegani con quelli bio. I primi non devono contenere miele, cera d'api e latte ma ciò non vuol dire che sono formulati esclusivamente con ingredienti naturali: alcune sostanze chimiche, per esempio, sono considerate vegane. Come sempre, per sciogliere i dubbi basta dare un occhio alla lista degli ingredienti.

Volete provare una beauty routine vegan al 100%? Ecco i migliori prodotti per pelle e capelli e per il make up.

Skincare vegan: cosa mettere nel beauty case

Tra maschere, detergenti e creme anti-età, la scelta è davvero molto vasta. Ecco alcuni prodotti che abbiamo provato per voi e che vogliamo consigliarvi.

Un trucco realizzato con cosmetici vegan: i migliori

Molti pensano che i rossetti e gli ombretti vegan siano meno "performanti" dei prodotti normali. Si tratta di una convinzione sbagliata perché i primi riescono a garantire scrivenza e durata long lasting anche più dei secondi. Ecco alcuni must try.

Chiome più belle con shampoo e balsami vegan

Anche per i capelli esistono creme e detergenti all'altezza delle aspettative. Indecise su quali scegliere? Date un occhio alla nostra selezione.

Artwork by Elisa Costa