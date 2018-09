Vi portiamo con noi nei backstage di Arthur Arbesser e N°21 per scoprire quali saranno i beauty trend per la prossima stagione

Siete curiosi di scoprire quali saranno le tendenze di bellezza per la Primavera Estate 2019? Vi sveliamo cosa abbiamo visto nei backstage di Arthur Arbesser e N°21, per raccontarvi i beauty look creati da KIKO con tutti i beauty trend imperdibili della prossima stagione.

Le parole chiave sono colore e pelle perfezionata (in tutta naturalezza).

Arthur Arbesser Backstage Beauty

Una collezione concettuale che vuole celebrare una donna forte, indipendente e che sa quello che vuole.

Abbiamo chiesto al designer qual è l'ispirazione per la donna della Primavera Estate 2019:

"La collezione è ispirata al mondo della ceramica e alle opere di Fausto Melotti e Vally Wieselthier, da lì abbiamo avuto l'idea di creare delle stampe molto astratte e artistiche, con componenti metalliche. Vally Wieselthier è uno spirito libero, una donna sicura di sé e in pace con se stessa. Non è una donna vanitosa, lavora l'argilla ed è molto concentrata sulla sua arte. Nel trucco abbiamo voluto dare l'idea di lei che appena prima di uscire mette le dita nel colore e se le passa velocemente sugli occhi, per un beauty look che reca con sé tutto il vissuto dell'artista".



E l'aspetto materico passa anche attraverso il beauty look, dai capelli messy e undone, al make up super colorato e assolutamente opaco, per richiamare l'argilla utilizzata dall'artista.



Il make up artist Benjamin Puckey per KIKO ci ha raccontato come ha costruito questo beauty look ad altissimo impatto che soddisfa tutta la nostra voglia di colore:

"Questa collezione si ispira a un'artista dallo spirito libero. Quando si prepara per uscire il suo make up è veloce, ma ha un'idea precisa in mente e non ha paura di giocare con il colore. L'intento è proprio quello di ricreare delle "ditate" di colore con gli ombretti. Abbiamo creato delle combinazioni di shade inaspettate, pur essendo un look molto semplice ha il colore assoluto protagonista".

Volete ricreare questo look? Sugli occhi sono stati utilizzati gli High Pigment Wet and Dry Eye Shadow ad alta pigmentazione e dal finish completamente opaco e la Smart Cult Eyeshadow Palette 01 Matte Revolution. Applicate l'ombretto senza essere troppo precise, anche con le dita, per un flash di colore che valorizzi i vostri occhi.

Anche la pelle è matte e senza imperfezioni, con il fondotinta Skin Tone Foundation, dal finish naturale, e un tocco di Matte Fusion Pressed Powder per una base opaca ma molto leggera.

Sulle labbra è stato applicato solo su alcune modelle il rossetto Velvet Passion Matte Lipstick n°309, un rosso aranciato bright che catalizza tutta l'attenzione su di sé. Volete essere davvero cool? Non applicatelo in maniera eccessivamente definita, la tendenza vuole le labbra leggermente smudged.

Credits Ph.: Francesca Merlo

Make up by: Benjamin Puckey for KIKO

Hair by: Toni and Guy Italian team - key artist Mari Ohashi



N°21 Backstage Beauty

La donna N°21 per la Primavera Estate 2019 è femminile ma naturale, vuole ritrovare la propria bellezza nel non essere troppo costruita.



Il focus è tutto sulla pelle, luminosa e splendente, per un effetto healthy glow.





Abbiamo chiesto alla make up artist Lynsey Alexander per KIKO di raccontarci tutti i dettagli di questo beauty look:

"Questo make up si ispira a una ragazza dalla pelle fresca e luminosa. Abbiamo creato una base viso dewy, adatta alla stagione primaverile. Per realizzarla abbiamo utilizzato l'Hydra Prow Glow per un effetto traslucido quasi bagnato, mentre per scolpire il viso in maniera molto naturale abbiamo usato lo Sculpting Touch Creamy Stick Contour. Per un effetto salute glowing ho miscelato due colorazioni del Velvet Touch Creamy Stick Blush. Come tocco finale, il Radiant Touch Creamy Stick Highlighter sui punti luce del viso, come zigomi, palpebre, ponte del naso e arco di cupido. È un look creato interamente con prodotti in crema, che possono essere applicati direttamente con le dita".

L'importante, quindi, è che la pelle risulti reale, senza effetto cakey, fondotinta e correttore devono essere usati in piccole quantità e lavorati in maniera tale da essere perfettamente amalgamati con la pelle.

Un trick da copiare subito? Dopo aver completato la base, spruzzate la Prime & Fix Refreshing Mist per eliminare il rischio di un effetto polveroso e far sì che i prodotti aderiscano al meglio, senza creare strato.

Credits Ph.: Francesca Merlo

Make up by: Lynsey Alexander for KIKO