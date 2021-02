Volume, colore nero intenso e cura per le ciglia: scoprite il nuovo Deborah Milano Mascara 24Ore Instant Maxi Volume con attivi rinforzanti

Deborah Milano Mascara 24Ore Instant Maxi Volume trasforma il tuo sguardo in un istante. Un nuovo alleato di bellezza per maxi ciglia, super volumizzate, nere e nutrite.

Il marchio italiano aggiunge alla sua linea di mascara una nuova referenza studiata non solo per donare volume alle ciglia ma per prendersene cura grazie a ingredienti d'eccezione.

L'iconico mascara 24Ore Instant Maxi Volume viene infatti oggi riproposto in una nuova versione con attivi rinforzanti, per un effetto non solo cosmetico ma anche care, per ciglia morbide e nutrite.

Importante inoltre sottolineare come 24Ore Instant Maxi Volume regali volume estremo fin dalla prima applicazione: le ciglia sono più che triplicate, per uno sguardo intenso e magnetico.

Deborah Milano Mascara 24Ore Instant Maxi Volume: gli ingredienti

Questo nuovo mascara è stato ideato dai make-up experts di Deborah Milano per donare uno stupefacente effetto volume abbinato a un effetto curativo.

Il suo segreto? Ingredienti selezionati che lo rendono un vero e proprio trattamento di bellezza per le ciglia.

Tra questi troviamo la cheratina, che agisce per rinforzare il fusto, abbinata all’olio di melograno, ideale per nutrire e riparare le ciglia dalla radice alle punte.

Lo scovolino

Un'altra delle armi segrete di questo mascara di ultima generazione è rappresentata dal maxi scovolino, costituito da fibre morbide, che permette una distribuzione omogenea del prodotto senza appesantire o creare grumi.

La sua forma abbraccia agevolmente le ciglia una ad una, donando volume estremo fin dalla prima applicazione.

L'effetto sulle ciglia

Come spiegato da Deborah Milano, il nuovo Mascara 24Ore Instant Maxi Volume dona un volume estremo, rendendo le ciglia più che triplicate. L'effetto? Uno sguardo intenso e magnetico!

Data la scelta degli ingredienti, unita a questo effetto impattante, Deborah Milano 24Ore Instant Maxi Volume offre inoltre morbidezza, idratazione e leggerezza.

I consigli di Luca Mannucci, Official Make Up Artist di Deborah Milano

Luca Mannucci, Official Make Up Artist di Deborah Milano, ci spiega che 24Ore Instant Maxi Volume è un mascara che garantisce un’ottima performance di volume già con poche passate.



Il suo suggerimento? "Per ottenere un volume pulito e definito è sufficiente una sola passata pettinando le ciglia dalle radici verso le punte".

Inoltre: "Per un volume super top istantaneo, è possibile applicare il prodotto con piccoli movimenti lenti e orizzontali dalle radici alle punte".

Prezzo e dove comprare i mascara Deborah Milano

Il nuovo mascara 24Ore Instant Maxi Volume è disponibile all'acquisto - nelle versioni Black, Extra Black e Waterproof - nelle migliori profumerie e nella grande distribuzione al prezzo di 14 euro.

Per maggiori informazioni e per scoprire l'intera gamma di mascara Deborah Milano, vi invitiamo a visitare il sito Deborah Milano.

In questa sede potrete inoltre provare il nuovo mascara con olio di melograno e cheratina con il virtual try on.