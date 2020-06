Con gli occhi osserviamo, comunichiamo. Diceva il celebre scrittore Mikhail Bulgakov che, a differenza della lingua, gli occhi non riescono a nascondere la verità; possono, così, diventare un'arma ma anche il canale attraverso il quale trasmettiamo, senza filtri, la nostra forza. Ecco perché un prodotto come il mascara può diventare un grande alleato, e non solo di bellezza. Il mascara è uno dei tanti strumenti a nostra disposizione per raccontarci a chi ci osserva e per restituire agli altri il nostro sguardo sul mondo.

Immaginate uno sguardo con ciglia super voluminose: è uno sguardo aperto, che dà un grande potere e che può farci davvero sentire una #everydaydiva. L'arma vincente ha un nome: Mascara My Power Volume di Deborah Milano, un prodotto con una formulazione innovativa e un applicatore davvero speciale. Scoprite con noi le caratteristiche di questo nuovo mascara che è un must have per chi, come voi, vuole puntare tutto sul trucco occhi.

My Power Volume: effetto volume triplicato

A dimostrarlo è un test effettuato su 20 persone: con questo nuovo mascara l'effetto volume aumenta del 320%. Il merito è dell'applicatore di ultima generazione realizzato con due materiali per offrire la massima versatilità. L'estremità in fibra dona un volume modulabile, passata dopo passata, mentre la parte in elastomero regala massima definizione e super lunghezza per un effetto ventaglio WOW.

Il beauty tip del make-up artist Luca Mannucci: «Volete aggiungere altro volume? È sufficiente utilizzare la parte dritta e piatta dello scovolino in fibra: basta appoggiarlo alla radice delle ciglia e, con movimenti a zig-sag, salire lentamente verso le punte. Se volete lavorare su lunghezza e definizione, utilizzate la parte convessa dello scovolino in elastomero dalle radici alle punte con semplici e leggeri movimenti».

My Power Volume è un trattamento per le ciglia

La formula, a base di oli e di fibre di Bambù, trasforma questo mascara in un vero e proprio trattamento per le ciglia. Se, infatti, gli oli di Maracuja e Marula le nutrono dalla radice rinforzandole e proteggendole dalle aggressioni esterne, le fibre di Bambù donano elasticità prevenendone la caduta. Infine, la texture delicata permette un'applicazione super easy, non si secca ed evita la formulazione di grumi. What else?