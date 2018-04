Sapete come trovare il fondotinta ideale per voi? Seguite i nostri consigli con i prodotti selezionati in base al finish, alla coprenza, alla texture e al tipo di pelle

Scegliere il fondotinta può essere a volta più difficile del solito. Spesso si trova il colore giusto, ma il finish non è quello desiderato. Oppure è un prodotto ideale per chi ha la pelle grassa, mentre voi avete una cute tendenzialmente secca.

Insomma, trovare il prodotto giusto dipende da più fattori che vanno considerati contemporaneamente. Vi diamo una mano noi con la nostra selezione fatta in base all'effetto, alla coprenza, alla tipologia di pelle e alla texture.

Come scegliere il fondotinta in base al tipo di pelle

Questo primo step è fondamentale. Se, per esempio, desiderate combattere l'effetto lucidità, dovete scegliere il fondotinta che assicura un effetto opacizzante. Chi, invece, ha una pelle secca, dovrà fare attenzione a preferire un prodotto idratante. Ecco una serie di proposte che possono soddisfare tutte le esigenze.

Come scegliere il fondotinta in base al finish

C'è chi vuole migliorare la luminosità del volto, chi invece adora l'effetto opaco. Quale che sia il vostro obiettivo, vi consigliamo una serie di prodotti che abbiamo testato per voi e che abbiamo diviso in base al risultato desiderato.

Come scegliere il fondotinta in base alla coprenza

Leggera o totale? Anche in questo caso la scelta è decisamente soggettiva. Però importante: perché se volete un finish molto soft, non potete certamente optare per una coprenza alta. Per evitare di comprare il fondotinta sbagliato, affidatevi ai nostri consigli.

Come scegliere il fondotinta in base alle texture

Fondotinta liquido o cremoso? Compatto o in polvere libera? Trovate la texture che fa per voi con la nostra selezione.