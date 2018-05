Pratico e veloce da usare, il blush in stick ravviva il colorito con un semplice gesto. Scoprite come applicarlo al meglio e le novità da provare

Ravviva la pelle, regala un colorito "healthy" e sigilla il make up viso. Il blush in stick va applicato nel posto giusto e sfumato a dovere per evitare antiestetiche macchie all'altezza delle guance. L'opzione in stick è caratterizzata, nella maggior parte dei casi, da una formula cremosa che, a contatto con la pelle, si trasforma in una texture polverosa facile da sfumare.





Come applicare il blush in stick

Va steso sulle gote dopo aver fatto la base viso con fondotinta o BB Cream. Applicate una dose minima di prodotto e utilizzate i polpastrelli per sfumarlo. Noi vi consigliamo di usare l'estremità delle dita perché queste "scaldano" naturalmente il prodotto permettendo un risultato più naturale. In alternativa, potete utilizzare il classico pennello da blush. Dopo aver colorato le gote con il vostro fard in stick, fissatelo per bene con una cipria trasparente per avere un effetto a lunga durata.

Il blush in stick è il prodotto che fa per voi: trovate quello giusto con la selezione delle novità!

La sua formula in crema dal finish cipriato si fonde perfettamente con la pelle permettendo di modulare facilmente l’intensità del colore. Da applicare direttamente sugli zigomi e sfumare poi con le dita o con il pennello.

Scolpisce e valorizza gli zigomi in un unico gesto con una texture leggera che si fonde a contatto con la pelle garantendo un effetto bonne mine a lunga tenuta.

Questo blush cream-to-powder regala un effetto naturale, radioso e idratante.

Ha un applicatore in morbida spugna che facilita la stesura della texture cremosa e aderente. A contatto con la pelle si trasforma in una soffice polvere. In più è arricchito con Acido Ialuronico e Vitamina E.



Dal risultato luminoso e vellutato, ha una consistenza setosa dall'effetto "seconda pelle" per una sensazione evanescente e cipriata al tatto.

Idratante e rimpolpante, questo balsamo è ricco di estratti naturali che promuovono la microcircolazione e aumentano la produzione di collagene. In un unico colore per labbra e gote.

Ha una texture cremosa dal finish cipriato facile da modulare. Grazie alla sua forma bombata, può essere applicato direttamente sugli zigomi.





Uno stick con due nuance che danno colore agli zigomi e scolpiscono i volumi del viso. Da sfumare con il pennello incorporato.

Ha una formula vellutata facile da applicare per illuminare velocemente le gote con un solo tocco.

Stick duo per labbra e guance, ha una texture bicolore soffice e compatta per un un finish matte fresco e perfezionatore. La formula fondente ultra piacevole assicura un’applicazione facile e confortevole.

Credit ph: Pexels.com