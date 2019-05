Bye bye fondotinta, per la bella stagione le cream sono perfette: BB per una coprenza medio-bassa, CC per una maggiore e DD con ingredienti anti-age

BB, CC e DD: è il momento di imparare tutto l’alfabeto beauty delle cream.

Perfette se durante la bella stagione si vuole tenere nel cassetto il fondotinta, le creme colorate sono l’alternativa giusta perché multitasking: proteggono, colorano, idratano e sono mediamente leggere.

Ma che differenze ci sono tra le tre, tutte made in Korea?



BB Cream



Ovvero Blemish Balm, non è né un fondotinta né una semplice crema colorata ma una BB Cream. Texture leggera, è perfetta per l’estate perché non appesantisce la pelle, la mantiene idratata e nutrita durante tutta la giornata, e anche protetta nel caso in cui contenga un fattore SPF.

È ideale se ci sono poche imperfezioni epidermiche, perché la coprenza è medio-bassa, e se si cerca un effetto assolutamente nude e naturale. Per questo è meglio applicarla con il pennello da fondotinta.

CC Cream



La Color Corrective o Control Cream è l’evoluzione della BB Cream: la texture è più ricca della precedente perché ha una formula più completa che prevede nuance che si adattano al colorito naturale, così da risaltarlo, corregge le imperfezioni sia epidermiche, come brufoli o acne, sia i segni d’espressione e del tempo.

DD Cream



Pensata per chi cerca una crema che protegge dagli attacchi quotidiani, da qui Daily Defense, contiene SPF, ingredienti antiossidanti e anti-età. Per la sua ricchezza è indicata per le pelli più mature anche perché di solito contiene polveri che donano particolare luminosità. Si applica con le dita così da far penetrare meglio il prodotto.

