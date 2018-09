Nuove tonalità che creano subito dipendenza: scoprite con noi i rossetti Tom Ford Boys&Girls e guardate i video in esclusiva per Grazia.it

«On a bad day there is always lipstick», diceva Audrey Hepburn. Il rossetto ha un enorme potere: quello di regalare, a chi lo indossa, una carica di energia e positività unica. Che sia rosso, fuxia o nude: se le labbra risplendono di una nuova luce carica di colore, il gioco è fatto!

Tom Ford lo sa bene ed è per questo che ha deciso di ampliare, con 30 shades nuovissime e tutte da provare, la famosa collezione di rossetti Tom Ford Boys&Girls, pensati per chi ama giocare con il colore, personalizzare le sfumature e trasformare le labbra in protagoniste del look. Noi lipstick lovers siamo già addicted. Vi spieghiamo perché è impossibile resistere a questi mini-rossetti.





Stanno bene in una clutch



Siamo sempre in giro e amiamo ritoccare il trucco, quando occorre (per avere sempre labbra perfette): ecco perché non possiamo che preferire rossetti facili da portare con noi in ogni posto e in ogni situazione.

Assicurano un colore pieno

A noi beauty addicted non piacciono le mezze misure: vogliamo un rossetto dalla resa impeccabile, che duri a lungo e che renda luminoso il nostro sorriso. Finalmente lo abbiamo trovato!





Hanno una formula unica dall'applicazione morbida

Chi non adora avere labbra morbide tutte da baciare? Gli ingredienti dei rossetti Tom Ford Boys&Girls (estratto di semi di soia, burro di Murumuru brasiliano e olio di fiori di Camomilla) creano una texture ultra-cremosa che facilita la stesura del prodotto assicurando una finitura P-E-R-F-E-T-T-A!





Sono disponibili in tutti i finish

Oggi labbra matte, domani sheer; perché il rossetto è come un abito che cambiamo in base al mood. Quindi: perché accontentarsi?

Guardate questo video in esclusiva per scoprire le “addiction” dei Boys&Girls di Tom Ford!

Tom Ford Boys&Girls: il video in esclusiva per Grazia.it

Potete creare la vostra shade

Le appassionate del make-up adorano mixare texture e colori per un risultato personalizzato. Provate a mescolare le 30 nuove tonalità di Tom Ford Boys&Girls e condividete con noi i vostri beauty tips #TFBOYSANDGIRLS.

Cosa aspettate? Lasciatevi ispirare da questo video in esclusiva per Grazia.it!

Tom Ford Boys&Girls: lipstick is everything!

Photo Courtesy: Tom Ford Press Office