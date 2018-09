Giocate con il make up e provate a riprodurre i make up più originali delle star visti sul red carpet

Rompete la monotonia e provate a giocare con il look: per voi 10 make up originali da copiare alle star, dal red carpet ai vostri party.

Da Kim Kardashian a Katy Perry, passando per Rihanna, Zendaya, Cara Delevingne ed Emilia Clarke, ecco i trucchi da red carpet più belli da replicare quest'estate.

Scopriteli qui di seguito e divertitevi a riprodurli!

Ombre lips by Kim Kardashian

Viso scolpito dal contouring e labbra nude dall'effetto sfumato. Optate per una matita color caramello per il bordo delle labbra e sfumatela verso il centro, dove sovrapporrete un gloss nude dal finish latteo.

Metallic blue à la Cara Delevingne

Pelle perfettamente opaca, labbra rosse e sguardo sottolineato da un eyeliner blu scuro metallico, must have di stagione.

Super smokey in stile Kirsten Steward

Base nera e sfumature verdi per il trucco occhi smokey eyes felino, allungato verso l'esterno.

Fluo as Alison Brie

Labbra e gote color pesca abbinate a un ombretto verde fluo: un make up statement perfetto per l'estate.

Glitzy gold by Zendaya

La star punta tutto sullo sguardo con un ombretto color oro caldo impreziosito da glitter: must try estate 2018.

Katy Perry: Sunset look

Le sfumature del tramonto per un beauty look davvero originale. Le labbra sono color corallo, mentre gli occhi vanno dal rosa all'arancio, impreziositi da ciglia finte e kajal.

Semi-liner by Sarah Paulson

Trucco occhi pulito con un dettaglio a sorpresa: l'eyeliner è steso solo nella parte esterna dell'occhio, a creare una "codina" originale.

Hot pin up as Rosie Huntington-Whiteley

Make up classico da pin up declinato in variante hot, con ombretti dai toni caldi a incorniciare lo sguardo.

Emilia Clarke: pink blush

Il blush rosa esagerato, importante e vibrante a scolpire gote e paplebre. Un beauty look in stile Maria Antonietta davvero originale.

Rihanna goes metal purple

Total look viola metallico per il rossetto e l'ombretto della pop star: da provare sulla pelle abbronzata.

Credits Ph.: Getty Images - Artwork: Elisa Costa