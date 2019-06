Zoe Sugg, in arte Zoella, è stata tra le prime beauty vlogger a diventare una Youtube star: scoprite con noi i suoi migliori beauty look

L'attuale concetto di influencer ancora non esisteva quando Zoe Sugg, alias Zoella, decise di aprire il suo canale Youtube per condividere la sua passione per la bellezza, le recensioni dei prodotti che più amava e i suoi consigli beauty.

Il successo è arrivato in fretta e da allora non ha mai smesso di crescere. Oggi Zoella è tra le più famose influencer e vlogger con 11 milioni di iscritti, amatissima dal pubblico inglese ma non solo, ha scritto svariati libri e ha lanciato una propria linea di prodotti di bellezza.

Volete scoprire il suo stile? Abbiamo selezionato i suoi migliori beauty look.

Brown smokey

Come mettere in risalto gli occhi azzurri? Ispiratevi a Zoella e optate per una maxi frangia con smokey eyes marrone, dalle tonalità calde.



Wavy bob

Il suo è il caschetto mosso realizzato alla perfezione, con onde morbide e destrutturate e punte blunt.



Dark roots

Lo stile di Zoella piace perché è chic senza sforzarsi di esserlo. Un esempio? Il biondo californiano con radici scure a contrasto, per dare l'idea di un'estate passata al mare.



Red lips

Anche il rossetto rosso è portato con semplicità, abbinato a una semplice linea di eyeliner. Una tonalità che mette subito di buonumore? Il rosso mela.



Dirty Blonde

Per molti mesi Zoella ha portato i capelli biondi, ma il suo colore è tutto fuorché innaturale. Merito delle schiariture tono su tono, giocando con un chiaroscuro né troppo caldo né troppo freddo.



Collarbone cut

Il taglio di capelli più desiderato del momento before it was cool. Zoella è sempre stata una trendsetter nata.



Dark lips

Vi fate problemi a portare il rossetto scuro di giorno? Ci vogliono la giusta attitude e un pizzico di ironia. Se scegliete un finish matte, anche i colori più scuri diventano molto più "facili".



Treccia a corona

Le trecce per l'estate? Sono un grande sì. Come questo raccolto con treccia a corona perfetto da sfoggiare in spiaggia.



Credits Ph.: Getty Images