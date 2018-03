I make up e le acconciature più belle di Sarah Gadon, protagonista della serie Alias Grace

L'attrice canadese Sarah Gadon è la protagonista di una delle serie televisive più apprezzate su Netflix Alias Grace, tratta da un'opera di Margaret Atwood e basata su una storia vera.



Sarah Gadon fuori dal set si distingue per i suoi beauty look estremamente eleganti, sofisticati, con un'allure rétro rintracciabile nelle acconciature a onde, nell'eyeliner in stile anni '50 e nei rossetti dalle tonalità classiche.

Scopriamo insieme quali sono i suoi make up e hairdo più belli, tutti da copiare.





Capelli raccolti e smoky eyes nei toni caldi



L'acconciatura con treccia a corono ha un'ispirazione vintage e romantica che si armonizza allo smokey eyes nei toni mauve.



Classica eleganza



Un look polished perfetto per le serate importanti. I capelli hanno uno styling extra liscio e gli occhi sono messi in evidenza da uno smokey eyes soft nei toni del grigio antracite.



Caschetto a onde



Il taglio medio con le onde ispirate alla vecchia Hollywood è un classico intramontabile.



Raccolto messy e make up luminoso



Il raccolto da cui sfugge un ciuffo laterale dona un'aria sbarazzina, soprattutto se abbinato a un rossetto luminoso color lampone.



Look Fifties



Ricorda la bellezza anni '50 questo beauty look con caschetto arricciato, mascara e rossetto rosso.



Updo elegante



Il più sofisticato dei raccolti viene abbinato a un make up dai colori classici e soft, con ombretto grigio perla e gloss rosato.



Red lipstick



Il focus del look è il rossetto rosso mela che valorizza l'incarnato chiaro e gli occhi azzurri dell'attrice.



Effetto glow



Il make up nude e luminoso viene reso ancora più glowing dall'ombretto scintillante color champagne.



Flat waves e cat-eyes



Il taglio medio viene movimentato dalle flat waves, mentre l'eyeliner risalta ancora di più grazie all'ombretto shimmer color panna.



Romantic look



Il rossetto color orchidea e la sfumatura soft sugli occhi creano un beauty look estremamente romantico e femminile.



Red orange



Il rossetto rosso aranciato è perfetto per chi ha i capelli biondi, come questa tonalità di biondo grano dell'attrice.



Thick eyeliner



Il focus del look è la linea di eyeliner spessa e con un finish opaco, abbinato a un'acconciatura con onde texturizzate.