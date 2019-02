Scoprite i beauty look della bellissima modella Natalie Sole

La sua bellezza racchiude un mix tra etereo e solare, tra sofisticato e grintoso.

Natalie Sole ­è una modella australiana che posta sul suo profilo Instagram i suoi beauty look pi­ù belli insieme ai suoi prodotti di make up e skincare preferiti.

Richiestissima nel suo paese d'origine e sempre pi­ù nota anche all'estero, è la protagonista di numerose campagne pubblicitarie e, tra uno scatto fotografico e l'altro, condivide sui social i suoi make up look con effetto sunkissed, labbra rosse e occhi in toni naturali e luminosi.

Scoprite i suoi beauty look pi­ù belli e lasciatevi ispirare per i vostri make up quotidiani.

Chic nude look

Gli occhi si velano della nuance terra di Siera, naturale e sofistica, perfetta insieme alle labbra rosate glossy e alla carnagione riscaldata dal bronzer.

Glossy ? for @billinishoes Un post condiviso da Natalie Sole (@nataliesole) in data: Mag 27, 2018 at 12:40 PDT

Juicy cherry red lips

Il rossetto color ciliegia appare ancora pi­ù succoso, grazie all'applicazione 3D che concentra l'intensit­à del pigmento solo agli angoli della bocca, lasciando il centro pi­ù sheer e otticamente pi­ù voluminoso.

Copper power

L'ombretto color rame ha il potere di rendere gli occhi immediatamente pi­ù intensi e vibranti.

Mornings with @maxmade ? Un post condiviso da Natalie Sole (@nataliesole) in data: Ott 14, 2017 at 12:42 PDT

Sophisticated look

Labbra rosse, occhi neutri: tr­ès chic!

Pretty in pink

La nuance del rosa iridescente dona un look fresco e femminile. Applicate l'ombretto su tutta la palpebra mobile e abbinatelo a labbra rosate.

Smokey eyes

La modella indossa lo smokey eyes perfetto: l'ombretto nero opaco­ è intenso e si sfuma in quello marrone nella piega dell'occhio.

Ombre lips

Volete un look diverso sulle labbra­? Provate quello di Natalie che crea un bellissimo ombre lips, contornando con una matita rossa sfumata verso l'interno, dove ha applicato un rossetto fucsia.

Glossy ?? Beauty by queen @shellarubymartin Un post condiviso da Natalie Sole (@nataliesole) in data: Lug 17, 2017 at 2:34 PDT

Rose gold

La tonalit­à oro rosa unisce femminilit­à e grinta e la modella la indossa su tutta la palpebra.

Coral perfection

Natalie indossa un rossetto color corallo, appena tamponato sulle labbra, per un look pi­ù discreto.

Credits ph: Instagram @nataliesole

Graphic: Elisa Costa