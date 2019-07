Figlia d'arte (il cognome vi suggerisce qualcosa?) e star in ascesa, scopriamo i migliori look dell'attrice, protagonista della terza stagione della famosa serie

Ha iniziato come modella per Vogue e Calvin Klein, poi la BBC le ha fatto vestire i panni di Jo March in "Piccole donne" e ora è nel cast della terza stagione di "Stranger Things 3" (su Netflix dal 4 luglio): Maya Hawke ha tutte la carte in tavola per essere definita la star del momento.

Gli indizi, d'altra parte, erano tutti nel cognome che porta: è, infatti, la figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, nata pochi mesi dopo l'inizio della loro relazione, nel 1998.





Maya adora i suoi genitori e, dopo un breve passaggio nel mondo della moda, ha deciso di seguire le orme di papà e mamma. Le premesse per una super carriera top ci sono. E, visto il DNA, anche la bellezza non passa inosservata.

Ecco i migliori beauty look sfoggiati dall'attrice davanti al flash dei fotografi.

Red eyes

Un leggero smokey eyes in una tonalità rosso fuoco mette in evidenza le iridi azzurre: con una passata di mascara che ispessisce le ciglia si trasforma in un look must-try per chi ha gli occhi chiari.

Smokey bicolor

Maya punta moltissimo sul trucco occhi: qui in una versione da sera con la combo eyeliner metal + ombretto black che sfuma in un caldo marrone.

Peach beauty look

Rossetto e blush rosa pesca e occhi luminosi complice un mix di ombretti oro e pesca shimmer: è il look perfetto anche su una pelle abbronzata.

Sopracciglia in evidenza

Trucco nude e dal finish opaco: in primo piano ci sono le sopracciglia bold e un trucco occhi con un tocco à la Twiggy.

No makeup makeup

Maya adora le sue lentiggini che mette in evidenza con una pennellata di blush leggero. Look acqua e sapone per la giovane attrice.

Soft pink

Total look minimal nelle sfumature del rosa per labbra, occhi e gote.

Nude make-up

Un leggero sculpting crea un gioco di volumi e luci per un trucco essenziale.

Labbra rosa

Questo make-up minimal richiede solo una passata di mascara e un tocco di rossetto rosa opaco sulle labbra.

Credit ph: GettyImages