Modella di Victoria's Secret e volto di L'Oréal Paris, Maria Borges è una delle modelle del momento. Ecco i suoi beauty look più belli

Maria Borges è uno degli angeli di Victoria's Secret. Tra le modelle predilette di Riccardo Tisci, è nata in Angola nel '92 ed è da qualche anno testimonial L'Oréal Paris.

Amante dei make up glowy, Maria sfoggia con orgoglio capelli corti afro portando sul red carpet come in passerella una sensualità inedita che conquista.

Scoprite insieme a noi i beauty look più belli di Maria Borges continuando a leggere questo articolo.

Runaway

Maria Borges sulla passerella di Victoria's Secret. Gli occhi sono incorniciati da uno smokey eyes nero, mentre l'incarnato è luminoso.

Red lips

Capelli afro leggermente più lunghi del solito, lasciati al naturale, trucco occhi smokey e labbra rosse per un beauty look da gran sera.

Nude look

Bellezza al naturale, con viso extra radioso e angolo interno illuminato da una shade chiara.

Blue & purple

Smokey eyes statement in blu e viola metallizzato, perfetto per enfatizzare l'incarnato e gli occhi scuri della modella.

Lashy

Ciglia finte a ventaglio per uno sguardo languido. I capelli sono lavorati verso l'alto.

Updo

Chioma lavorata con stile vintage e labbra rosso aranciato.

Perfect skin

Pella extra levigata per la modella Maria Borges.

Gold girl

Trucco oro prezioso, in perfect match con il tubante. Le labbra sono glossate.

Matt factor

Pelle perfettamente levigata e opaca per la modella. L'incarnato conserva comunque un effetto luminoso naturale.

Get the glow

Make up luminoso per un beauty look languido.

Healty

Effetto salutare con gote arrosate da un blush color terracotta.

