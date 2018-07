È la top model più influente e ammirata del momento, siete pronte a scoprire tutti i segreti di bellezza di Karlie Kloss?

È difficile definire Karlie Kloss come una semplice modella. Angelo di Victoria's Secret e ambassador di L'Oréal Paris ma non solo, ha sfilato per tutte le maison più importanti ed è stata eletta da Forbes nel suo 30 Under 30 come la top model più influente per il 2018.

Da sempre impegnata nel sociale, è tra le più attive nel seguire in prima persona vari progetti di beneficenza.

È tra le top model più amate e seguite in assoluto, complice anche la sua spontaneità e la bellezza naturale, non artefatta.

Volete scoprire quali sono i suoi segreti di bellezza?

Beauty case cosmopolita

Durante varie interviste, Karlie Kloss ha rivelato di amare un look semplice ma non per questo meno chic.

Viaggiando molto per lavoro, ha avuto modo di conoscere i migliori prodotti provenienti da tutto il mondo, ritrovandosi così con un beauty case cosmopolita.

Clarisonic

Come tante sue colleghe, non può fare a meno del Clarisonic e dei prodotti di skincare da farmacia made in France, per una cura della pelle senza fronzoli e molto efficace.

Make up quotidiano votato all'essenziale

Il suo make up da tutti giorni si limita all'essenziale e si completa in 5 minuti: correttore, blush, mascara, balsamo per le labbra e sopracciglia pettinate, il dettaglio che fa la differenza.



Piegaciglia sempre e comunque

Incurva sempre le sue ciglia prima di applicare il mascara, un beauty tips appreso nei backstage delle sfilate. I migliori piegaciglia? Quelli giapponesi.



Viva i beauty tool!

Non disdegna i beauty tool per un massaggio facciale rilassante. Dai jade roller alle ultime tecnologie giapponesi, aiutano a rendere il viso più riposato e rimpolpato.



Messy hair, I don't care

Ama i capelli del "secondo giorno", con quell'effetto casual e un po' messy da "sono appena sceso dal letto" e che sulle modelle è sempre così cool.

Capace di improvvisare

Se non ha un blush in crema a disposizione, utilizza semplicemente un rossetto da sfumare con le dita per un effetto bonne mine fresco e naturale.



Profumo preferito

Il suo profumo del cuore? Good Girl di Carolina Herrera.

