Tutti i migliori tagli di capelli e acconciature di Hailey Baldwin, la IT girl più cool del momento

Top model ma non solo, Hailey Baldwin è una ragazza simbolo della sua generazione. Molto più che influencer - e promessa sposa di Justin Bieber - ha da poco firmato una collezione in collaborazione con Adidas.

Capace di catalizzare tutta l'attenzione non appena mette piede in passerella o sul red carpet, sfoggia hairlook sempre diversi anticipando tutti i trend per quanto riguarda tagli di capelli e acconciature.

Wavy Wet

Il look sfoggiato in passerella, per la sfilata di Alberta Ferretti. Il classico raccolto con capelli all'indietro si rinnova con capelli super texturizzati, mossi e a effetto bagnato.



Minimal chignon

Un grande classico con micro chignon rivisitato con un feel assolutamente trendy, anche in questo caso il risultato cool è dovuto alla texture wet.



Blushing pink

Sarà la tendenza colore più bella della stagione. I capelli rosa diventano più soft e sfumati, amalgamandosi con i capelli biondi naturali con un look leggermente undone, per un risultato delicato versatile.



Casual diva

Come ottenere un effetto ladylike e effortless al tempo stesso? Basta ravvivare il vostro taglio medio con una piega vaporosa e leggermente mossa, con riga laterale e un look volutamente imperfetto.



Messy bun



L'acconciatura più informale viene sdoganata sul red carpet, per sdrammatizzare il look e renderlo più fresco.



Blunt cut



Hailey Baldwin non poteva non sfoggiare il taglio di capelli più di tendenza del momento, il taglio medio con punte pari nette e lunghezze mosse, con scriminatura centrale.



Sleek



Lo stesso taglio di capelli in versione super liscia, sempre con riga centrale. Se siete in cerca di un taglio di capelli versatile, questo è quello che fa per voi.



Credits Ph.: Getty Images, Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa